1. júl 2021 Magazín Prieskum medzi Slovákmi: Sme citliví na ochranu osobných údajov, no málo sa chránime! Prieskum ukázal znepokojivé výsledky. Málo investujeme do vlastnej bezpečnosti.

Pandémia ochorenia COVID-19 zvýšila potrebu zabezpečenia osobných údajov, no len minimum ľudí proaktívne pristupuje k opatreniam smerujúcim k ich ochrane. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý dala vypracovať advokátska kancelária WISE3. Prieskum bol agentúrou Focus realizovaný od 7. do 13. júna na reprezentatívnej vzorke 1006 osôb.

Minimálny význam

Pre pandémiu narástlo používanie informačných technológií, a to napríklad pre prácu z domu, dištančné vzdelávanie na školách či pre online stretnutia. Dáta z prieskumu ukázali, že pre štvrtinu respondentov má ochrana osobných údajov len minimálny význam. Väčšina respondentov (72 percent) v nejakej miere dbá o ochranu svojich údajov.

Iba osem percent opýtaných však deklarovalo, že sa v oblasti ochrany osobných údajov správa zodpovedne a investuje do vlastnej bezpečnosti.

Aspoň niečo

„Neprekvapivo však 83 percent ľudí deklaruje, že sa stavajú veľmi zodpovedne k poskytovaniu svojich osobných údajov – buď ich vôbec neposkytujú, alebo aspoň čítajú," uviedol Martin Slosiarik z agentúry Focus. Súhlasí s ním aj právny expert na GDPR Pavel Nechala. Tento trend objasňuje ako paradox ochrany súkromia.

„Ľudia sú síce citliví na to, keď im niekto zasahuje do súkromia, alebo využíva ich osobné údaje, ale nič aktívne nerobia pre ochranu dát. Zároveň často ľahkovážne zdieľajú informácie na sociálnych sieťach,“ spresnil Nechala.

Čakajú nás výzvy

Prieskum podľa právneho experta ukázal, že sa zvýšila citlivosť na ochranu osobných údajov. „Minimálny počet žiadostí, s ktorými sa verejnosť obracia na inštitúcie, však poukazuje na to, že v oblasti vynucovania práv sme len na začiatku. V najbližších rokoch budeme čeliť stupňujúcej sa digitalizácii a kybernetickým útokom, čo predstavuje výzvy, na ktoré musia byť verejné inštitúcie pripravené,“ upozornil.

Nová úprava GDPR podľa jeho slov zvýšila povedomie občanov a ich citlivosť na ochranu osobných údajov v súčasnosti vníma už ako pomerne vysokú. „Zatiaľ však neobjavili spôsoby, ako si svoje práva uplatňovať a neprispôsobili sa tomu ani verejné inštitúcie. Nastupujúca digitalizácia je silným odkazom, aby sme všetci pridali a zvyšovali skutočnú ochranu zákonného spracovania osobných údajov,“ poznamenal Nechala.

Zdroj: TASR