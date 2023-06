Zdroj: TASR/AP Prigožin sa chce vyhnúť prelievaniu ruskej krvi: Žoldnieri sa stiahli aj z Lipeckej oblasti Bojovníci z Vagnerovej skupiny sa stiahli z Lipeckej oblasti, oznámili v nedeľu miestne úrady. 25. jún 2023 Správy Zo zahraničia

25. jún 2023 Správy Zo zahraničia Prigožin sa chce vyhnúť prelievaniu ruskej krvi: Žoldnieri sa stiahli aj z Lipeckej oblasti Bojovníci z Vagnerovej skupiny sa stiahli z Lipeckej oblasti, oznámili v nedeľu miestne úrady.

Zdroj: TASR/AP

Vagnerovci prechádzali územím tohto regiónu v rámci pokusu o zvrhnutie velenia ruskej armády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Jednotky Vagnerovej skupiny, ktoré boli v sobotu nasadené v Lipeckej oblasti, región opustili,“ napísala tamojšia regionálna správa v príspevku na platforme Telegram.

Vagnerovci odchádzajú aj zo susednej Voronežskej oblasti, informoval tamojší gubernátor Alexandr Gusev. Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sa predtým stiahli aj z mesta Rostov nad Donom.

Kadyrov stiahol jednotky

Z Rostovskej oblasti sa sťahujú aj čečenské špeciálne jednotky a mieria naspäť na východ Ukrajiny, napísala britská stanica BBC s odvolaním na ruské médiá.

Vodca Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v sobotu mimoriadne nasadil špeciálne jednotky z oddielu Achmat do Rostovskej oblasti, aby potlačili vzbúrených vagnerovcov, ktorý v Rostove nad Donom obsadili veliteľstvo ruskej armády.

Nechce prelievanie krvi

Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie a vydal sa smerom k Moskve.

V sobotu večer sa situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi.

Stiahnu obvinenia

Kremeľ plánuje stiahnuť trestné obvinenia proti vodcovi žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijovi Prigožinovi za zosnovanie ozbrojeného povstania proti ruskému vojenskému veleniu, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA odvolávajúca sa na ruskú agentúru Interfax.

Prigožin podľa Peskova teraz odcestuje do Bieloruska. Hovorca Kremľa to oznámil krátko po tom, čo Prigožin svojim jednotkám, ktoré v sobotu obsadili mesto Rostov na Done na juhu Ruska, nariadil, aby zastavili svoj pochod na Moskvu.

Peskov dodal, že stíhaní nebudú ani títo žoldnieri vzhľadom na ich služby na fronte na Ukrajine. Neuviedol však, či Kremeľ urobil aj iné ústupky, aby Prigožina presvedčili jednotky stiahnuť.

Ako poznamenala DPA, zostáva nejasné, čo bude Prigožin v Bielorusku robiť. On sám oznámenie Kremľa o stiahnutí obvinení bezprostredne nekomentoval.

Zdroj: TASR