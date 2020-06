29. jún 2020 Zo Slovenska Technológie Pripravia nás roboty o prácu? Nahradiť môžu až tretinu zamestnancov!

Po pandémii ochorenia COVID-19 sa očakáva automatizácia výroby, ktorá môže o prácu pripraviť stovky Slovákov.

Posledné tri recesie za ostatných 30 rokov ukázali, že pracovný trh sa z nich spamätával väčšou automatizáciou výroby. Podľa štúdie vedcov z Cambridgskej univerzity sa podobný scenár udeje aj po pandémii ochorenia COVID-19.

Nahradení strojmi

Obzvlášť citlivé na automatizáciu budú nízkokvalifikované pracovné pozície, pričom na Slovensku je robotizáciou ohrozených až vyše 34 % pracovných pozícií v priemyselnej výrobe, teda napríklad v automobilkách, upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

„Aktuálne u nás pripadá na 10-tisíc zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov. Celosvetový priemer sa pohybuje na úrovni 85 robotov na 10-tisíc zamestnancov. V rámci robotizácie v Európe vedie Nemecko, kde pribúda ročne o trikrát viac robotov v priemyselnej výrobe ako na Slovensku,“ povedala Buchláková. Do úzadia sa dostanú pracovníci na robotníckych pozíciách, pracovníci v call centrách alebo predavači či pokladníci v maloobchode a veľkoobchode, ktorých postupne nahrádzajú samoobslužné pokladnice.

Medzinárodná federácia robotiky uvádza, že za posledných šesť rokov sa globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114 percent. Do roku 2021 sa očakáva, že by trh s robotmi mal každoročne vzrásť o 14 percent, čím by výroba mala dosiahnuť 600-tisíc robotov vyrobených ročne. Na začiatku milénia sa ich ročne vyrobilo okolo 80-tisíc. Za rok 2018 pripadalo v priemere v Európe 106 robotov na 10-tisíc pracovníkov v priemyselnom odvetví. V rámci USA to bolo 91 robotov a v Ázii 75 robotov.

Roboty v priemysle

K odvetviam s najväčším zavádzaním robotov do výroby patrí automobilový priemysel. „Dôvodom je, že výroba osobných automobilov sa za posledných desať rokov stala čoraz zložitejšou. Podstatná časť výrobných procesov si v súčasnosti vyžaduje automatizačné riešenia využívajúce roboty. Ide najmä o výrobcov hybridných a elektrických automobilov, ktorí zažívajú silnejší dopyt, ale rovnako aj tradiční výrobcovia automobilov musia meniť výrobu,“ uviedla Buchláková.

Dodávatelia automobilových súčiastok, z ktorých veľký počet sú malé a stredné podniky, automatizujú pomalšie, no podľa analytičky je aj tu možné očakávať zmenu. Roboty sa totiž budú postupne zmenšovať, stanú sa prispôsobivejšie, ľahšie programovateľné a menej finančne náročné. Výsledkom automatizácie a robotizácie však podľa odborníkov môže byť to, že digitálne technológie zvýšia sociálne štiepenie a môžu byť zdrojom nepokojov v nasledujúcich rokoch.

Zdroj: TASR