13. január 2024 Prírodný ľad vylákal ľudí KORČUĽOVAŤ: Pozor na jeho hrúbku, pod niektorými sa PREPADOL Táto zima radovánkam na ľade a snehu praje aj Bratislavčanom. To využili aj mnohí ľudia a vybrali sa hrať hokej či korčuľovať na zamrznuté vodné plochy.

Po mimoriadne nízkych teplotách zamrzli aj jazerá a vodné plochy.

Stovky korčuliarov

A práve tie vylákali v sobotu stovky korčuliarov na rybník v Devínskej Novej Vsi. „Akurát sa tam prepadla švagriná s kamarátkou, ale inak sa hrá hokej v pohode,“ napísal Peter v skupine Devínska Nová Ves na Facebooku.

Našťastie, nič sa nikomu nestalo, no aj podľa ďalších diskutujúcich treba byť obozretní, keďže na ploche je veľa korčuliarov. „Bolo tam veľa ľudí, v strede asi pevnejšie, no po dnešku by som tam určite nešla, sme sa prepadli pod ľad. Voda nie je až taká teplá, v botách mám rybník ešte teraz,“ napísala Dominika svoju skúsenosť. O prasklinách píšu viacerí.

Bratislavská mestská polícia rok čo rok apeluje na ľudí, aby si počas korčuľovania sa na zamrznutých vodných plochách dávali poriadny pozor.

Ľudia by mali zvýšiť opatrnosť, keď sa rozhodnú na ľad vstúpiť. Niekde sa totiž môže zdať hrubý, no nemusí to tak byť. Odhaduje sa, že bezpečná hrúbka ľadu je 15 centimetrov. Čo však ľudí môže zmiasť je napohľad zamrznutá voda.

Voda nemusí byť zamrznutá

Aj pred troma rokmi sa v húfoch rodiny s deťmi vybrali športovať na Chorvátske rameno.

Pod ľad sa prepadol neznámy muž, ktorého zachránil náhodný okoloidúci a hneď potom privolal políciu.

„Pohotový oznamovateľ pomohol mužovi dostať sa z ľadovej vody. Po príchode na miesto ich už oboch hliadka mestskej polície našla na brehu. Zachránený muž bol však úplne premočený a premrznutý. Nakoľko sa nočné teploty pohybovali hlboko pod nulou, vznikla obava z ohrozenia jeho života a zdravia,“ uviedla k prípadu, ktorý, našťastie, neskončil tragédiu, na sociálnej sieti bratislavská mestská polícia.

Zdroj: Dnes24.sk