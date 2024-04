3. apríl 2024 TOS Lifestyle Prišla o luxusné kabelky za 123-tisíc eur: Vykradli Dominiku Cibulkovú pomocou jej kamaráta?! Ich celková hodnota je závratná, 123-tisíc eur! Ako to je s krádežou luxusných kabeliek Dominiky Cibulkovej?

Ešte v roku 2021 prišla bývalá úspešná tenistka a dnes známa influencerka Dominika Cibulková o 16 luxusných kabeliek, dokopy za 123-tisíc eur. Jej otec sa vtedy pre médiá vyjadril, že maskovaní zlodeji presne vedeli, ako sa tam majú dostať a čo chcú.

“Chcel by som osobne spoznať človeka, ktorý sa tvári ako Dominikin ka­marát a urobí mojej dcére, ktorá sa si to celé vydrela, nikomu v živote nič neukradla to, že dá tip zlodejom. Musel to byť človek, ktorý už u Dominiky bol viackrát a bol braný ako kamarát,” uviedol vtedy pre Šport24.sk Mi­lan Cibulka.

Kamarát to nebol

S odstupom času sa Cibulková v rámci nedávneho rozhovoru pre týždenník Plus 7 Dní k tomuto nepríjemného incidentu vrátila. Tvrdí, že nikto z ich známych nemá s krádežou nič spoločné.

„Ten gang, čo tu bol, vykradol vykradol viacero bytov, kancelárií a obchodov v Starom meste a potom o nich nik viac nepočul. Myslím si, že to bola iba hlúpa náhoda, keďže išli najprv k susedovi, lenže on má doma veľkého psa, ktorý ich „vyštekal“, a tak prišli k nám,“ vysvetľuje známa Slovenka.

Zlodejov nevypátrali

A ako to dopadlo? „Polícia ich stále nevypátrala, moje kabelky sú odfotené na všetkých stránkach v zložkách, keby sa objavili pri nejakých medzinárodných krádežiach, prípadne by s nimi prišiel do obchodu,“ poznamenala.

Dominika Cibulková je známa svojou vášňou k luxusným kabelkám, v rozhovore sa pochválila, že ako VIP klientku ju pozývajú do Paríža a pre nové kúsky si chodí osobne.

Na archívne fotke: Dominika Cibulková

Zdroj: Dnes24.sk