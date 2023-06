Zdroj: TASR/Martin Baumann PROGNÓZA na jún: Leto sa oficiálne začalo, ako bude vyzerať jeho prvý mesiac? Jún bude teplý, no zároveň daždivý. Prognóza naznačuje, čo nás čaká počas najbližších štyroch týždňov. 1. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V kalendári svieti prvý jún a to je deň, ktorým sa oficiálne začalo meteorologické leto. A ako bude vyzerať prvý letný mesiac? Prognózu na jún priniesol portál iMeteo.

Príjemný štart

Jún odštartuje stabilným a príjemným počasím, s výnimkou piatku (2. 6.), kedy môžu na východ Slovenska doraziť búrky. Od pondelka (5. 6.) nás čaká jasné až polooblačné počasie, prehánky a búrky hrozia v druhej polovici týždňa. Zrážok však bude pomerne málo.

Teploty budú vyslovene letné, no tridsiatky padnú len výnimočne. Prehánky a búrky budú na našom území pribúdať s blížiacou sa polovicou júna.

Najprv dážď, potom oteplenie

„V období od 12.6. do 19.6. počítajú numerické modely na našom území s teplotne priemerným počasím, no to by malo byť zrážkovo nadpriemerné a to nielen u nás, ale aj v celom Stredomorí a na Balkáne,“ avizuje iMeteo.

Teploty presahujúce 30 °C sa očakávajú opäť skôr výnimočne, no ich vyššia pravdepodobnosť je od 15. do 19. júna.

Vysokých teplôt sa v júni predsa dočkáme, avšak až na jeho konci. V závere mesiaca by už mohli padať tridsiatky aj mimo južných okresov. No spolu so stúpajúcimi teplotami treba počítať aj s väčším počtom búrok.

