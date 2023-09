Zdroj: TASR/Zuzana Čižmáriková , Instagram.com/Televízia JOJ Prostoreká Nora Kabrheľová opäť hviezdi na obrazovkách: Prezradila aj výšku svojho DÔCHODKU! Známa Košičanka Nora Kabrheľová púta pozornosť tento týždeň v šou Nákupné maniačky a súperkám neváhala prezradiť ani výšku svojho dôchodku. 28. september 2023 Magazín Ona

28. september 2023 Magazín Ona Prostoreká Nora Kabrheľová opäť hviezdi na obrazovkách: Prezradila aj výšku svojho DÔCHODKU! Známa Košičanka Nora Kabrheľová púta pozornosť tento týždeň v šou Nákupné maniačky a súperkám neváhala prezradiť ani výšku svojho dôchodku.

Nora Kabrheľová je opäť na televíznych obrazovkách. A to v reality šou Nákupné maniačky vysielanej tento týždeň, kde súťaží s ďalšími dámami o ten najlepší outfit na tému heavy metal.

V prvom diele sa súťažiace okrem iného rozprávali o zamestnaniach a Nora Kabrheľová vysvetlila, že už je päť rokov na dôchodku.

770 eur

„Všetci chcú vedieť, čo do márišky ja na tom dôchodku robím. No čo sa robí na dôchodku? Ležím, raz na jednej strane, raz na druhej strane, maximálne idem so Šarikou vonku. Pozriem si seriál, o ôsmej zhasnem svetlo a spím do rána. O šiestej vstanem,“ citoval portál Joj.sk prostorekú celebritu.

Ďalšia súťažiaca Eva sa jej následne opýtala, či je spokojná so svojím dôchodkom, ktorý dostáva od štátu. „A keby som nebola tak čo? Mi dajú väčší? Nedajú. Všetkých zaujíma, koľko mám dôchodok. No, 770 eur. Raz mi jedna napísala, že má len 350. No preto máš 350, lebo si neodrobila roky a neplatila si odvody. Tak preto máš toľko,“ uviedla Nora.

Pre úplnosť, jej tvrdenie neplatí vždy a nízky dôchodok môže, žiaľ, trápiť aj tých, ktorí odrobili dostatočný počet rokov, počas ktorých zároveň poctivo platili odvody.

Influencerka

„To, že Norika žije zo 770 eur, sa mi nechce veriť a myslím si, že to ani nie je pravda,“ zahlásila pred kamerami iná súťažiaca Miška.

Faktom každopádne je, že Kabrheľová má na Instagrame 113-tisíc sledujúcich a takmer 23-tisíc má Šarika, jej pes. A to sú čísla, ktoré môžu zarobiť poriadne slušný balík v prípade rôznych komerčných spoluprác.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk