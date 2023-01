Zdroj: Instagram.com/jeremyrenner Prvé FOTO z nemocnice: Doráňaný hollywoodsky herec sa po NEHODE prihovoril fanúšikom Populárny herec na Nový rok utrpel vážne zranenia. V nemocnici absolvoval sériu operácií, no stihol sa už aj prihovoriť fanúšikom. 5. január 2023 Zo zahraničia

Filmoví fanúšikovia niekoľko dní netrpezlivo čakali na každú zmienku o ich miláčikovi. Hviezda akčných filmov Jeremy Renner sa 1. januára vážne zranil. Médiami sa šírili rôzne dohady a jeho obdivovatelia tŕpli.

Selfie v nemocnici

Hollywoodsky herec sa napokon prostredníctvom Instagramu prihovoril fanúšikom priamo z nemocničného lôžka. „Ďakujem vám všetkým za milé slová. Teraz som príliš rozrušený, aby som mohol písať. Ale posielam lásku vám všetkým,“ napísal 51-ročný Jeremy Renner.

Na sociálnu sieť pridal selfie fotografiu, na ktorej vidno doudieranú a zakrvavenú tvár známeho herca.

Čo sa vlastne stalo?

Jeremy Renner (51) utrpel vážne zranenia počas odhŕňania snehu na Nový rok. Ako upozornil portál DailyMail, po nehode bol v kritickom stave a absolvoval dve operácie. Aktuálne má byť pri vedomí a komunikuje s okolím.

Až doteraz sa informácie o nehode rôznili. DailyMail priniesol oficiálnu verziu príbehu. Renner pomáhal členovi rodiny, ktorého auto zapadlo do snehu. Použil pri tom 6,5 tony vážiaci snežný pluh, z ktorého vystúpil, aby sa porozprával s rodinným príslušníkom. Pluh sa dal do pohybu, herec sa snažil dostať dnu, no ťažký stroj ho prešiel. Potvrdil to šerif okresu Washoe Darin Balaam.

Obľúbenému hercovi okamžite pribehli na pomoc susedia. V kritickom stave ho záchranári letecky previezli do nemocnice. Jeremy Renner mal pri nehode utrpieť zranenie hrudníka a rôzne ortopedické poranenia.

