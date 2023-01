Zdroj: Instagram.com/mgaborik12 ŠOU hokejistov v Let's Dance: Okrem Gáboríka bude tancovať pred celým národom aj tento FEŠÁK! Na tanečnom parkete sa ukážu známe mená, ktoré v tejto disciplíne nemajú veľké skúsenosti. Výzvu prijala aj ďalšia osobnosť, ktorá prirovnala tanec k „mini morám“. 4. január 2023 Monika Hanigovská Magazín

To tu ešte nebolo! Niekdajšie hviezdy ľadovej plochy sa predvedú na tanečnom parkete. Nová séria Let´s Dance vyzvŕta nielen Mariána Gáboríka ale aj Borisa Valábika, pre ktorého je to skutočne veľká výzva.

Chce prekonať strach

„Priznám sa, že som to prijal aj kvôli Majovi, lebo viem, že bude zábava a keď tam je on, tak neskončím aspoň posledný,“ povedal so smiechom Vábik pre cas.sk. Bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL, sa zároveň úprimne vyznal, že tanec zrovna nie je to, čo ho teší.

„Tanec a spev patria k takým mojim mini morám a chcel som ísť do toho aj preto, aby som to prekonal, lebo tak to má v živote byť. Lebo ak zvládnem toto, tak už asi všetko,“ prezradil Valábik, ktorému na ľade v čase najväčšej slávy prischla prezývka bitkár.

Známe hviezdy majú k sebe blízko, spolu tvoria moderátorskú dvojicu v talkšou, kde zabávajú pod menom Boris a Brambor.

Latino hviezda zatancuje pre Slovenku

V obľúbenej šou sa predvedie aj kubánsky herec Mario Cimarro. Slovenskí diváci ho poznajú najmä ako predstaviteľa Juana zo Skrytej vášne. Hercovi učarovala Slovenka Bronislava Gregušová s ktorou má dcérku Bryanu, a teraz chce spoznať viac Slovensko.

„Moje spojenie so Slovenskom vzniklo veľmi dávno, keď TV Markíza začala vysielať jeden z mojich seriálov, Skrytú vášeň. Jedného dňa som bol pozvaný na DOD, kde som na vlastnej koži zažil podporu Slovákov,“ povedala kubánska hviezda pre Instagramový účet letsdance.mar­kiza.

Mario Cimarro sa zároveň vyznal, že s tancom nemá veľa skúseností, a tie čo má, sú z obdobia štúdia na hereckej školy, kde mal povinné hodiny baletu. „Kvôli mojej snúbenici Broni a mojej dcére Briane, aby som mohol byť k nim bližšie a spoznal ich korene. Do skorého videnia, Slovensko,“ poslal odkaz fanúšikom tejto šou cez modro-žltú televíziu.

