Zdroj: TASR/AP Prvá VEĽKÁ predpoveď na leto 2023: Bude HORÚCO, ale pripravte sa na veľa BÚROK! Obzvlášť v júli nás čakajú početné búrkové dní a tie prinesú zrážky, ktorých tak bude viac ako bývalo po minulé letá. 30. jún 2023 Ľubomír Hudačko Správy

30. jún 2023 Ľubomír Hudačko Správy Prvá VEĽKÁ predpoveď na leto 2023: Bude HORÚCO, ale pripravte sa na veľa BÚROK! Obzvlášť v júli nás čakajú početné búrkové dní a tie prinesú zrážky, ktorých tak bude viac ako bývalo po minulé letá.

Zdroj: TASR/AP

Vytúžené leto a prázdniny sú tu. Aké počasie počas nich môžeme očakávať? Bude sucho ako vlani, alebo skôr s dávkou vlahy a potešia sa záhradkári?

O meteorologických vyhliadkach na leto informuje portál iMeteo.sk.

Tie predikujú, že horúčavy dlho trvať nebudú a čaká nás vlna pomerne nebezpečného počasia.

Vyhliadky teda nie sú príliš optimistické.

„Predikovať je možné vývoj počasia, alebo jeho priebeh ako celok za určité časové obdobie. A aktuálne dlhodobé predpovede numerického modelu ECMWF očakávajú, že na Slovensku by malo počas tohto leta panovať teplotne priemerné počasie,“ zdôrazňujú z iMeteo.sk.

Väčšinou do +30 °C

Priemerná teplota by v porovnaní s dlhodobým normálom mala byť viac menej podobná. Naše územie a oblasť Balkánu, či východnej Európy by podľa iMeteo.sk mala zažívať skôr teplotne priemerné leto s maximálnymi teplotami od +25 do +30 °C.

„Pokorenie tropickej hranice +30 °C sa síce očakáva, no toto leto sa neočakáva nejaká šnúra silných horúčav s teplotami nad +35 °C. Z hľadiska teplôt sa teda očakáva skôr teplotne priemerné leto, no pri pohľade na zrážky to vyzerá, že nás čaká zrážkovo nadpriemerné leto,“ vysvetľuje ďalej spomínaný portál.

Veľa búrok

Obzvlášť v júli nás teda čakajú početné búrkové dní a tie prinesú zrážky, ktorých tak bude viac ako bývalo po minulé letá.

„Nášmu územiu tak nehrozí situácia z minulého roka, kedy mnohé oblasti sužovalo sucho, ktoré bolo také extrémne, že vysychali vodné zdroje,“ doplnili z iMeteo.sk s tým, že tohtoročné letné prázdniny by mali byť ako tak teplé, no ohrozovať to budú početné búrky, ktoré môžu prinášať prívalové povodne.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk