30. október 2023 ELA Zo zahraničia Putin je MŔTVY, o tom niet pochýb, tvrdí analytik a pridáva DETAILY! Sú to iba FÁMY? Už niekoľko dní sa svetom šíria správy, že je Vladimír Putin po smrti. To však Kremeľ popiera. Viaceré zdroje ale naďalej tvrdia, že ruský prezident nežije.

Správu o Putinovej smrti v priebehu minulého piatku publikovali zahraničné médiá, vrátane napríklad britských denníkov Mirror a Daily Mail. Odvtedy tieto správy neutíchajú a svetom sa šíria špekulácie, že ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok večer zomrel a jeho mŕtve telo uložili do mraziaceho boxu.

„Putin je mŕtvy. Je to úplná pravda. Zomrel vo štvrtok 26. októbra o 20:40. Je to ponižujúce, ale je to pravda. O jeho fyzickej smrti niet pochýb,“ vyhlásil politológ a analytik Valerij Solovej v rozhovore na YouTube.

Putin podľa neho umrel na zástavu srdca. Lekári sa ho v prezidentskej rezidencii mali snažiť oživiť niekoľko hodín.

Solovej sa odvoláva na svoje zdroje v Kremli. Podľa nich Putinovi na prelome rokov 2019 a 2020 diagnosti­kovali rakovinu. V roku 2020 mal podstúpiť operáciu. Od tohtoročnej jari sa mal jeho stav začať zhoršovať a prestali ho liečiť, poznamenal web polsatnews.pl.

Predtým o smrti Putina informoval telegramový kanál General SVR, o ktorom nie je jasné, kto presne ho spravuje. Špekuluje sa totiž o tom, že ide o bývalého generála ruskej Služby vonkajšej rozviedky. Je teda možné, že ide o falošné správy bývalých Putinových spojencov, ktorí sa mu chcú pomstiť, upozornil denník Daily Mail.

To by sa mohlo týkať aj Soloveja, pretože kedysi pracoval pre Štátny inštitút medzinárodných vzťahov v Moskve, kde sa pripravujú špióni a diplomati. V roku 2019 ho ale donútili rezignovať.

Kremeľ správy o smrti ruského prezidenta popiera. „Toto je definitívne len ďalšia kačica,“ povedal agentúre RIA Novosti hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin sa ale tento týždeň nezúčastní na otvorení novej ruskej výstavy, kde mal vystúpiť. Že ide iba o fámu, tvrdí aj ukrajinský odborník, podľa ktorého ale túto hru vedie samotný Kremeľ.

