Putin varoval svet: Chcete sa "miešať" do situácie na Ukrajine? Príde rýchla reakcia!

Ruský prezident Vladimir Putin varoval v stredu iné krajiny pred zasahovaním do situácie na Ukrajine, inak budú podľa neho čeliť rýchlej reakcii zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.

Putin počas príhovoru venovanému petrohradským zákonodarcom uviedol, že Moskva má už všetko pripravené na to, aby mohla reagovať v prípade, ak sa nejaká krajina bude chcieť „miešať“ do situácie na Ukrajine a vznikne tak pre Rusko hrozba strategického charakteru.

„Máme na to všetky prostriedky, a to také, akými sa nemôže v súčasnosti pochváliť nikto. Nebudeme sa vychvaľovať, no použijeme ich, ak to bude potrebné,“ vyhlásil Putin.