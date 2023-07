8 Galéria Zdroj: archív Radky Trokšiarovej Radka prežila STREĽBU na Zámockej: Nečakanú OPORU našla v policajtke a pokorila veľkú VÝZVU Hoci Radka Trokšiarová utrpela zranenia, z ktorých sa spamätáva dodnes, lieči sa aj behom. Vďaka komu naň nezanevrela? 15. júl 2023 Jakub Forgács Správy Rôzne

Zdroj: archív Radky Trokšiarovej

Radka Trokšiarová (29) má za sebou okamihy hrôzy. Mladá rodáčka z Kremnice, ktorá aktuálne žije v Bratislave, bola pri streľbe pred Teplárňou na Zámockej ulici. V osudnú októbrovú noc boli zabití dvaja mladí ľudia a ona samotná bola páchateľom postrelená. Doteraz sa zo zranení zotavuje. Ide však o bojovníčku, ktorá sa rozhodla prekonať a podstúpila bežeckú výzvu v slovenských horách.

Ranené telo aj psychika

„Postrelili ma dvakrát do nohy. Jedna strelná rana bola nad členkom a našťastie nezasiahla nič dôležité. Bol to čistý priestrel a druhá strela, žiaľ, zasiahla celú stehennú kosť,“ uviedla Radka pre spravodajský portál Dnes24.sk so slovami, že jej zotavovanie sa ešte nejakú dobu potrvá.

Ako poznamenala, táto hrozná tragédia sa nikdy nemala stať a podľa jej slov sa tomu dalo zabrániť. „Útok sa stal aj kvôli tomu, čo robia a hovoria niektorí naši politici. Tesne po útoku bolo ťažké vôbec mať nejaké pocity, ale s odstupom času vyšli na povrch. Každý deň si uvedomujem, že som tu nemusela byť a snažím sa nevracať sa späť k tejto udalosti, lebo tie pocity sú potom veľmi intenzívne a hrozne to bolí,“ priznala Radka.

Po streľbe nezostalo ranené iba jej telo. malo to aj psychické následky. „Našťastie mám veľmi dobrú psychologičku. Rozhodne je potrebné vyhľadať pomoc odborníka, ak sa vám stalo niečo traumatizujúce,“ upozornila.

Zdroj: Dnes24.sk