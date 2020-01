9. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: iPhone je tu už 13 rokov, zmenil svet mobilných technológií

Pranostika na dnes znie: "Keď vlci a líšky v januári vyjú, znamená to tuhú zimu." Meniny oslavuje Alexej. Zamračené, miestami sneženie. Teploty 0 až 5 stupňov Celzia.

Zdroj: TASR

Západ: prevažne zamračené, sneženie. Najnižšie ranné teploty 0 až –3 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.

Stred: prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty –1 až –6 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Východ: prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty –1 až –5 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Meniny má Alexej

Mužské meno Alexej má grécky pôvod a v preklade znamená „záštita, pomoc“. Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Saša, Lexa, Alex a meniny oslavujú 9. januára.

Správanie Alexejov je zvláštne. Často sa ponárajú do vlastného podvedomia a tam rozvíjajú svoju fantáziu, ktorá ich izoluje od reality. Patria medzi nesmelých ľudí. Alexejovia študujú iba pre seba, sú samoukovia. Majú predpoklady, aby sa stali nezávislými umelcami, no nájdeme medzi nimi napríklad aj osamelých cestovateľov.

Nositelia krstného mena Alexej budú zrejme po celý život potrebovať oporu silného a chápajúceho blízkeho človeka. Ich zdravie nie je vždy v norme. Majú chúlostivý žalúdok, a tak by sa mali vyhýbať hlavne mastným jedlám.

Obľúbené farby Alexejov sú biela a strieborná, ochranná rastlina rumanček, ochranný kameň nefrit.

Stalo sa doma

1906 – Dobrú Vodu a okolie postihlo najsilnejšie zemetrasenie na Slovensku v 20. storočí.

1991 – Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) schválilo Listinu základných práv a slobôd.

2007 – Prvýkrát na Slovensku použili lekári na bratislavských Kramároch prístroj Prometheus na pečeňovú dialýzu. V tom čase to bol jediný prístroj v Slovenskej republike (SR).

2009 – Slovenskí tenisti sa stali po tretí raz víťazmi Hopmanovho pohára miešaných reprezentačných družstiev v Perthe. Dominika Cibulková s Dominikom Hrbatým si vo finále 21. ročníka poradili s ruskými súrodencami Dinarou a Maratom Safinovcami.

2019 – Generálny tajomník OSN António Guterres vymenoval slovenského diplomata Jána Kubiša za nového osobitného koordinátora OSN pre Libanon.

Stalo sa vo svete

1792 – Podpísali mierovú zmluvu v moldavských Jasoch medzi Ruskom a Osmanskou ríšou, ktorou sa skončila rusko-rakúsko-turecká vojna (1787–1792), pričom Rusko získalo od Turecka pobrežie Čierneho mora medzi južným Bugom a Dnestrom.

1793 – Francúzsky letec Jean-Pierre Blanchard vykonal prvý let s balónom nad severoamerickým kontinentom.

1912 – Požiar v newyorskej poisťovni Equitable zničil akcie v sume štyroch miliárd dolárov.

1923 – Španielsky technik, letec a vynálezca Juan de la Cierva absolvoval prvý let autogírou (predchodca vrtuľníka) vlastnej konštrukcie.

1953 – Neďaleko Pusanu sa potopila kórejská prievozná loď Čangtjon-čche, zahynulo 349 osôb.

1959 – Pri pretrhnutí hrádze v španielskom Rivadelagu zahynulo 140 osôb.

1960 – Začali stavať asuánsku Vysokú priehradu v Egypte, ktorá má výšku 111 metrov a dlhá je päť kilometrov. Dokončená bola v roku 1970.

1969 – Britsko-francúzske nadzvukové lietadlo Concorde uskutočnilo svoj prvý skúšobný let.

1972 – Požiar zničil najväčšiu osobnú loď Queen Elisabeth I., ktorá mala neskôr v Hongkongu slúžiť ako plávajúca námorná univerzita pod menom Seawise University.

1980 – V Saudskej Arábii popravili 63 moslimských fanatikov za účasť na obliehaní Veľkej mešity v Mekke.

1992 – Bosnianski Srbi v Sarajeve vyhlásili vlastný štát tzv. Republiku srbského národa Bosny a Hercegoviny.

2004 – Turecko podpísalo protokol číslo 13 Európskej konvencie ľudských práv, čím sa zaviazalo dodržiavať zákaz trestu smrti za všetkých okolností, vrátane vojnového stavu.

2005 – V Nairobi podpísali mierovú dohodu medzi zástupcami sudánskej vlády a povstalcami, čím sa zavŕšil osemročný proces ukončenia najdlhšej občianskej vojny na africkom kontinente, ktorá si za 21 rokov vyžiadala viac ako dva milióny životov.

V Predjordánsku a v pásme Gazy sa uskutočnili voľby prezidenta palestínskej samosprávy po zosnulom Jásirovi Arafatovi. Predseda Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) Mahmúd Abbás sa stal novým palestínskym prezidentom.

2006 – Hubblov vesmírny ďalekohľad odfotografoval dovtedy skrytého druhého hviezdneho sprievodcu Polárky. Fotografie spolu s najnovšími zisteniami prezentovali vedci na stretnutí Americkej astronomickej spoločnosti.

2007 – Na konferencii Macworld Conference & Expo v San Franciscu predstavil riaditeľ spoločnosti Apple Inc. Steve Jobs nový iPhone.

2012 – Za najlepšieho futbalistu sveta za rok 2011 vyhlásili Argentínčana Lionela Messiho z FC Barcelona.

2015 – Said a Chérif Kouachiovci, páchatelia útoku na redakciu satirického týždenníka Charlie Hebdo zomreli. O život prišli počas operácie, ktorú francúzske bezpečnostné zložky spustili v obci Dammartin-en-Goele, kde sa páchatelia skrývali pred políciou. Pri útoku (7. januára) na redakciu zastrelili 12 ľudí, väčšinou redaktorov týždenníka Charlie Hebdo.

2017 – Portugalský útočník Cristiano Ronaldo z Realu Madrid sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) určenej pre najlepšieho futbalistu roka 2016. Anketu vyhral aj v rokoch 2008, 2013 a 2014.

Skladba dňa

1978 – Narodil sa A.J. McLean (rodený Alexander James McLean), West Palm Beach, Florida, USA, člen skupiny Backstreet Boys. Táto americká chlapčenská formácia vznikla v roku 1993, zostavil ju producent Johnny Wright, bývalý manažér prvej americkej chlapčenskej vokálnej skupiny New Kids On The Block. V januári 1996 mali v singlovej hitparáde prvú pieseň Get Down (You're The One For Me). V máji 1996 vydali prvý album pod názvom Backstreet Boys.

Na ňom boli aj prvé hity skupiny Everybody a Quit Playing Game (With My Heart). Na svojom konte majú deväť štúdiových albumov, najnovší DNA vydali v januári 2019, ôsmy pred ním s názvom In A World Like This vyšiel v júli 2013. V singlovej Top 40 hitparáde mali trinásť piesní, hitmi boli All I Have To Give (1998), I Want It That Way (1999), Show Me The Meaning Of Being Lonely (2000) a Shape Of My Heart (2000). V bratislavskej Sibamac Aréne vystúpili 25. novembra 2009.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR