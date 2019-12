30. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pondelok s teplotami do 3 stupňov, oslavuje Dávid

Pranostika na dnes znie: "Mnoho snehu na Dávida, málo vody na Jozefa (19.3)." Meniny oslavuje Dávid. Slnečno, ojedinele hmla. Teploty -2 až 3 stupne Celzia.

Západ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –4 až –7 a najvyššie denné teploty 0 až 3 stupne Celzia.

Stred: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –5 až –10 a najvyššie denné teploty –2 až 2 stupne Celzia.

Východ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –5 až –9 a najvyššie denné teploty –2 až 2 stupne Celzia.

Meniny má Dávid

Mužské meno Dávid má hebrejský pôvod a v preklade znamená „miláčik“. Toto biblické meno patrí na slovenskom území medzi populárne a nositeľov oslovujeme Dávidko, Dado, Dadko.

Dávidovia, ktorí majú meniny 30. decembra, sú ľahko ovplyvniteľní. Radi sa predvádzajú, túžia po ocenení a majú sklon k výstrednostiam. Dávidovia sú aj dosť nedôverčiví, preto často niekam unikajú. Ich priateľstvo nie je trvalé, neradi sa stretávajú s tými istými ľuďmi. Majú egocentrické sklony a miestami neobjektívne názory. Ak im človek porozumie, sú nežní a prístupní.

Zdravie Dávidov nesie vplyv ich totemov – koňa a pŕhľavy. Na jednej strane bývajú skutočne „konsky“ vitálni, na druhej strane ich zdravie zavše „pŕhlia“ drobné neduhy. Môžu mať problémy s krvným tlakom a so zvýšenou hmotnosťou.

Stalo sa doma

1890 – Cisár František Jozef slávnostne otvoril prvý pevný most cez Dunaj v Bratislave známy pod menami Most cisára Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády, Starý most. Most dlhý 458,4 m slúžil chodcom, železničnej, elektrickej a automobilovej doprave. Koncom roka 2013 ho zatvorili z dôvodu rekonštrukcie. Oficiálne ukončenie rekonštrukcie mosta bolo 15.12.2015.

1916 – V Budapešti sa konala korunovácia posledného uhorského kráľa Karola IV. a jeho manželky Zity Bourbonsko-Parmskej. Uhorským kráľom bol v rokoch 1916–1918. V tom období bol tiež českým kráľom a rakúskym cisárom (ako Karol I.).

1977 – Pápež Pavol VI. vyhlásil samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu s arcibiskupským metropolitným sídlom v Trnave. Udalosť sa od roku 1993 pripomína ako pamätný deň – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.

2005 – Na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Sencom došlo k jednej z najväčších dopravných nehôd v histórii SR. V nepriaznivom počasí narazilo do seba 60 automobilov. Hromadná zrážka si vyžiadala šesť obetí a 20 zranených.

Stalo sa vo svete

1906 – Perzský šach Muzaffaruddín podpísal v Teheráne ústavu, čím sa Irán stal konštitučnou monarchiou.

1922 – Všeruský zjazd sovietov prijal deklaráciu o vytvorení Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Mnohonárodnostný štát sa rozpadol v roku 1991.

1947 – V Rumunsku vyhlásili republiku, kráľ Michal I. (potomok nemeckého cisárskeho rodu Hohenzollerovcov) sa pod nátlakom rozhodol abdikovať. Spolu s rodinou opustil krajinu a odišiel do exilu v Spojenom kráľovstve. V súčasnosti žije vo Švajčiarsku.

1993 – Izrael a Vatikán nadviazali diplomatické vzťahy.

2002 – Nový kenský prezident Mwai Kibaki zložil prezidentský sľub, čím ukončil 24-ročnú vládu dovtedajšej hlavy štátu Daniela Arapa Moiho. Prezidentom bol do 9.4.2013.

2006 – Na vojenskej základni v Bagdade bol popravený bývalý iracký prezident Saddám Husajn. Trest smrti dostal za masaker 148 šiitov v Dudžaíle v roku 1982. Na druhý deň bol pochovaný vo svojom rodisku Tikrít.

Skladba dňa

1969 – Narodil sa Jay Kay (vlastným menom Jason Luis Cheetham), Stretford, Lancashire, UK, spevák a skladateľ skupiny Jamiroquai. Táto pop-funková formácia vznikla v roku 1992. V máji 1993 vydali debutový album Emergency On Planet Earth. Bol veľmi úspešný a dostal sa na prvú pozíciu v rebríčku. V októbri 1994 vydali druhý album The Return Of The Space Cowboy. V singlovej hitparáde mali 21 skladieb.

Najúspešnejšou z nich je Deeper Underground, ktorá v auguste 1998 viedla anglický rebríček. Na svojom konte majú osem štúdiových albumov. Ten najnovší Automaton vyšiel v marci 2017, predchádzajúci Rock Dust Light Star vydali v novembri 2010. V novembri 2006 vydali hitovú kompiláciu High Times: Singles 1992–2006 a v októbri 2007 koncertný album Live at Montreux 2003. Kapela koncertovala 20. januára 2013 v Košiciach v rámci otváracej akcie roku Európskeho hlavného mesta kultúry.

