31. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Posledný kalendárny deň s teplotami do 5 stupňov

Pranostika na dnes znie: "Keď je na Starý rok jasno, bude v stáloch (maštaliach) prázdno." Meniny oslavuje Silvester. Oblačno, na severe snehové prehánky. Teploty 0 až 5 stupňov Celzia.

Západ: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 1 až –2 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.

Stred: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 0 až –5 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Východ: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 0 až –4 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Meniny má Silvester

Deň, v ktorom sa lúčime so starým rokom, nesie meno pápeža Silvestra I., ktorý zomrel pravdepodobne 31. decembra 335 v Ríme. Mužské meno Silvester má latinský pôvod, v preklade znamená „lesný, z lesa“.

Na Slovensku sa vyskytuje len výnimočne, no ak máme Silvestra predsa vo svojej blízkosti, oslovujeme ho Silver, Silvestrík. Meniny oslavujú 31. decembra.

Podľa tvrdenia stredovekých alchymistov sýkorka ľuďom ohlasuje príchod Pána, čiže zmŕtvychvstanie. Keďže sýkorka je zvieracím totemom Silvestrov, prinášajú nám posolstvo nádeje.

Charakteristickými črtami ich osobnosti sú príťažlivosť, emotívnosť a predstavivosť. Silvestrovia sú aj muži, ktorí sú k ľuďom priami, ľahko ovplyvniteľní a veľmi komunikatívni.

Ich zdravie je nestále. V strave by si mali nositelia tohto mena dopĺňať najmä vápnik a vitamíny C a E.

Stalo sa doma

1385 – Karol II. Malý bol korunovaný za uhorského kráľa.

1851 – Silvestrovským patentom obnovil rakúsky cisár František Jozef I. absolutistickú monarchiu. V Rakúsku sa začal uplatňovať nový poriadok, ktorý urobil z habsburských dedičných území byrokraticko-centralistický štát, kde bola napríklad zavedená cenzúra tlače.

1992 – Oficiálne zanikol štátny útvar Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR).

2003 – Zanikli na Slovensku okresné úrady.

2005 – V Slovenskej republike (SR) zrušili povinnú základnú vojenskú službu.

Stalo sa vo svete

1879 – Americký vynálezca Thomas Alva Edison predviedol verejne svoj vynález žiarovky fungujúcej na princípe zuhoľnatených bavlnených vlákien.

1968 – Na svoj prvý diaľkový let odštartovalo prvé nadzvukové ruské lietadlo Tu-144.

1980 – Pápež Ján Pavol II. vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.

1999 – Borisa Jeľcina nahradil vo funkcii prezidenta Ruskej federácie (RF) Vladimír Putin.

2004 – Na Taiwane otvorili 508-metrovú a 101-poschodovú budovu Taipei 101, vtedy najvyššiu budovu sveta.

2008 – Najmenej 59 ľudských životov si vyžiadal ničivý požiar v nočnom klube v thajskej metropole Bangkok, kde práve prebiehali oslavy príchodu Nového roka.

2010 – Obchody a supermarkety v celom Taliansku sa zbavovali posledných igelitiek. Od 1.1.2011 začal platiť v Taliansku zákaz používania plastových tašiek. Predajcovia začali používať iba biologicky odbúrateľné plastové, alebo papierové či textilné tašky.

2011 – Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) oznámila, že Kim Čong-un, najmladší syn zosnulého vodcu Kim Čong-ila, bol oficiálne vymenovaný za najvyššieho veliteľa ozbrojených síl.

2014 – Bývalý tuniský premiér Bádží Káid Sabsí zložil pred poslancami parlamentu prezidentskú prísahu. Sabsí zvíťazil 21. decembra 2014 v druhom kole prezidentských volieb so ziskom 55,68 percenta hlasov.

2017 – Svoju činnosť oficiálne skončil Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ktorý sídlil v Haagu.

Skladba dňa

1951 – Narodil sa Tom Hamilton (rodený Thomas William Hamilton), Colorado Springs, Colorado, USA, basový gitarista americkej skupiny Aerosmith. Táto hardrocková formácia vznikla v roku 1970 v New Hampshire, od roku 1971 začínajú svoje účinkovanie v Bostone. V januári 1973 vydali prvú LP platňu s názvom Aerosmith. Na nej bol aj prvý hit skupiny Dream On, ktorý zložil spevák Steven Tyler. Úspech im priniesla skladba Cryin z jedenásteho štúdiového albumu Get A Grip, ktorý vyšiel v apríli 1993 a dostal sa na prvé miesto v rebríčku.

Aj ďalší album, Nine Lives, vydaný v marci 1997 sa dostal na prvé miesto. Na svojom konte majú 15 štúdiových albumov, najnovší Music From Another Dimension! vydali v novembri 2012, predchádzajúci Honkin' On Bobo vyšiel v marci 2004. K diskografii patrí aj päť live a dvanásť kompilačných albumov. V americkej singlovej TOP 40 hitparáde mali 21 skladieb, sedem z nich sa dostalo do prvej desiatky a jedna z nich I Don't Want To Miss A Thing v roku 1998 na prvé miesto. V roku 2001 uviedli skupinu Aerosmith do Rock and rollovej siene slávy.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR