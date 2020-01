4. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: V sobotu na mnohých miestach so snehovými prehánkami

Pranostika na dnes znie: "Štvrtý deň jasný znamená mrákavy a nezdravý rok." Meniny oslavuje Drahoslav. Premenlivá oblačnosť, na mnohých miestach snehové prehánky. Teploty 0 až 5 stupňov Celzia.

Západ: prevažne oblačno, snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 0 až –3 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.

Stred: prevažne oblačno, snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty –1 až –6 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Východ: prevažne oblačno, snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty –1 až –5 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Meniny má Drahoslav

Mužské meno Drahoslav má slovanský pôvod, ktorého význam je „drahý tomu, komu je drahá sláva“. Týchto mužov oslovujeme Drahoš, Drahoško, Drahoň.

Drahoslavovia, ktorí oslavujú meniny 4. januára, majú vyvážený charakter. Ich emotívnosť a aktívnosť je priemerná. Reagujú vždy s rozvahou, z hlbokého presvedčenia. Osobnostne sú títo muži prispôsobení čeliť životným ťažkostiam a bojovať až do konca. Zámerne si vyberajú povolanie, kde môžu prejaviť svoje názory.

Snom Drahoslavov je stať sa napríklad advokátom, sudcom, členom parlamentu alebo publicistom.

Ich citový život je pomerne ťažko pochopiteľný, lebo niekedy sa prejavujú ako vzťahovační, rebelantskí a konfliktní.

V podstate majú pevné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti, prospeje im často chodievať na čerstvý vzduch a naučiť sa mať rád nielen slnečné, ale aj hmlisté počasie.

Drahoslavovia sú citliví na vírusové choroby a slabší majú nervový systém.

Stalo sa doma

1755 – Panovníčka Mária Terézia vydala colné nariadenie, ktorým uvalila 30-percentné clo na tovary dovážané do Uhorska.

1945 – Začali sa vykonávať vo vápenke v Nemeckej popravy účastníkov Slovenského národného povstania (SNP), ako aj civilných obyvateľov. Do 11.1.1945 bolo popravených do 900 ľudí.

1960 – V Košiciach sa začala výstavba Východoslovenských železiarní (VSŽ).

1996 – Vtedajší ministri vnútra Slovenskej republiky (SR) a Českej republiky (ČR) Ľudovít Hudek a Jan Ruml v Židlochoviciach podpísali zmluvu o spoločných štátnych hraniciach.

2010 – Malí a strední nákladní dopravcovia začali na čerpacích staniciach s protestmi proti novozavedenému mýtnemu systému.

Stalo sa vo svete

1896 – Začala svoju umeleckú činnosť Česká filharmónia pod taktovkou svetoznámeho skladateľa Antonína Dvořáka.

1908 – Marockého sultána Abd al-Azíza zosadili z trónu pre jeho ústupčivosť voči Európanom, osobitne Francúzom. Vystriedal ho radikálnejší sultán Abd al-Hafíz.

1923 – Ťažko chorý komunistický vodca Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) Vladimír I. Lenin nadiktoval svojim sekretárom dodatok k listom, článkom a poznámkam z decembra roku 1922, ktorý sa neskôr stal známy ako „Leninov závet“.

1936 – Newyorský časopis The Billboard prvýkrát v histórii zverejnil rebríček hudobných hitov podľa ich predajnosti.

1947 – Vyšlo prvé číslo známeho nemeckého spravodajského týždenníka Der Spiegel.

1948 – Barma (dnes Mjanmarsko) sa stala nezávislou republikou v rámci Britského Spoločenstva národov (Commonwealth).

1958 – V atmosfére pri návrate na Zem zhorel prvý umelý satelit sveta Sputnik I., ktorý vyslal do vesmíru Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR) v októbri 1957.

1960 – Predstavitelia Spojeného kráľovstva, Dánska, Nórska, Portugalska, Rakúska, Švédska a Švajčiarska podpísali zmluvu o zriadení asociácie voľného obchodu, dohoda vstúpila do platnosti 3.5.1960, neskôr väčšina členských krajín vstúpila do Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS).

1964 – Pavol VI. ako prvý pápež navštívil Svätú zem – Izrael a mesto Jeruzalem.

2004 – Ústavodarné zhromaždenie (Lója Džirga) v Kábule schválilo konsenzom novú ústavu Afganistanu.

2007 – Americká demokratka Nancy Pelosiová sa stala prvou ženskou predsedníčkou Snemovne reprezentantov v USA.

2008 – Deň pred plánovaným štartom jubilejného 30. ročníka Rely Dakar prišla nečakaná správa o jeho zrušení z bezpečnostných dôvodov.

2010 – Otvorili doposiaľ najvyššiu stavbu sveta vytvorenú človekom, 828 metrov vysoký mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji (Spojené arabské emiráty – SAE).

Skladba dňa

1960 – Narodil sa Michael Stipe (rodený John Michael Stipe), Decatur, Georgia, USA, spevák skupiny R.E.M. Túto rockovú formáciu založili v roku 1980 v meste Athens amerického štátu Georgia študent maliarstva, spevák Michael Stipe a predavač v obchode s gramoplatňami, gitarista Peter Buck. V apríli 1983 vydali debutový album Murmur. V marci 1991 vydali album Out Of Time, priniesol im veľký úspech, dostal sa v rebríčku na prvé miesto. Úspešný bol aj album Automatic For The People, vydaný v októbri 1992, ktorý sa dostal na druhé miesto, aj ďalší s názvom Monster, vydaný v septembri 1994, ktorý sa dostal na prvú pozíciu.

V americkej TOP 40 hitparáde mali celkom desať piesní, najúspešnejšou z nich bola v apríli 1991 Losing My Religion. V marci 2007 ich uviedli do Rock and rollovej siene slávy. Na svojom konte majú pätnásť štúdiových albumov, pätnásty s názvom Collapse Into Now vydali v marci 2011, predchádzajúci štrnásty Accelerate vyšiel v marci 2008. V septembri 2011 ohlásili ukončenie muzikantskej dráhy kapely. K diskografii patria aj tri live a šestnásť kompilačných albumov, z mája 2014 je kompilácia Complete Warner Bros. Rarities 1988–2011. Zdobia ich aj tri ceny Grammy.

