Rázovité dedinky pri Rožňave: Tieto tri sa oplatí navštíviť, FOTO

8. máj 2020

Východ Slovenska je plný krás a bohaté zážitky nám ponúkajú aj obce neďaleko Rožňavy. Inšpirujte sa našimi tipmi.

Čučma

Krásna dedinka a len na skok od mesta. V Čučme si na svoje prídu nadšenci histórie baníctva. Množstvo starých štôlní. Prvými osídlencami boli baníci nemeckého pôvodu, čo potvrdzuje aj názov obce z roku 1548 CHUCHON, CHUCHUN, CZYWCZION. Obec disponovala kvalitnými banskými robotníkmi oprávnenými kovy vyhľadávať, spracovávať a ťažiť. Náučný chodník, ktorý sa nachádza v obci pozostáva z deviatich tabúľ. Podľa turistov, medzi najzaujímavejšie lokality v obci patrí Kresanica, Banský gápeľ, Zvonica, historický banský vozík, a aj replika vstupu do štôlne.

V priloženej galérii si môžete pozrieť niekoľko záberov zo spomínanej dedinky.

Hrhov

Len máloktorá obec na Slovensku sa môže popýšiť takou atrakciou ako Hrhov, do ktorého je to z Rožňavy len okolo 20 minút cesty. Priamo v strede obce sa nachádza nádherný, 15 metrov vysoký vodopád, ktorý je napájaný jednou z najvýdatnejších vyvieračiek v Slovenskom krase. Hrhovský vodopád je najväčším a najvýdatnejším v Slovenskom krase. Táto z cesty smerom na Košice, nenápadná obec však ponúka aj iné krásy. Dá sa povedať, že sa stala vinárskou, rybárskou a aj poľnohospodárskou lokalitou. Nad obcou sa nachádza chránené nálezisko Krasová stráň so vzácnymi rastlinami, napr. Rumenica turnianská a živočíchmi.

Rejdová

Malebná obec sa medzi miestnymi skloňuje aj ako mekka folklóru horného Gemera. Obec však ponúka okrem krásnej prírody ponúka aj viacero zaujímavostí. V obci Rejdová sa nachádza najvyšší vrch Slovenského rudohoria – Stolica – s nadmorskou výškou 1477 m.n.m., okrem toho na úpätí vrchu Stolica pramení rieka Slaná. V Rejdovej sa každoročne koná jedno z najvýznamnejších podujatí Košického samosprávneho kraja – Gemerský folklórny festival. Spomenúť treba aj folklórnu skupinu Hôra, ktorá sa aktívne a nepretržite od r.1953 venuje udržiavaniu zvykov a tradícií. V obci sú stále živé ľudové remeslá ako tkanie kobercov, paličkovanie, výroba šindľov, šitie kožúškov.

