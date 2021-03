Zdroj: TASR/AP Totálne FIASKO vlády? Na poste ministra končí aj Korčok! Demisiu oznámil z Bruselu Ako sa hovorí: Ďalší pán na holenie?! Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) podáva demisiu. 24. marec 2021 Milan Hanzel Politika

24. marec 2021 Milan Hanzel Politika Totálne FIASKO vlády? Na poste ministra končí aj Korčok! Demisiu oznámil z Bruselu Ako sa hovorí: Ďalší pán na holenie?! Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) podáva demisiu.

Zdroj: TASR/AP

Premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o tom informoval písomne, keďže je pracovne v Bruseli. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Druhý za deň

Korčok spolu s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) oznámili po utorkovom (23. 3.) rokovaní Republikovej rady SaS premiérovi, že podávajú demisiu. Tú odovzdajú prezidentke SR Zuzane Čaputovej vo štvrtok (25. 3.) o 14.00 h. Korčok vzhľadom na to, že sa nachádza v Bruseli, informoval písomne premiéra o svojej demisii a rozlúčil sa so svojimi kolegami.

„Bolo mi potešením s vami spolupracovať, spoznať vás ako kolegyne a kolegov. Politika prináša aj takéto situácie ako dnes, keď spolu s ďalšími kolegami odchádzame z vlády. Prosím vás, aby ste pri akomkoľvek vnútropolitickom vývoji urobili maximum pre dodržanie programového vyhlásenia vlády v oblasti zahraničnej a európskej politiky,“ napísal Korčok členom vlády.

Trvajú na svojom

SaS už skôr avizovala, že dáva premiérovi Matovičovi do stredy ultimátum na to, aby odišiel z funkcie. Predseda SaS Richard Sulík už podal demisiu v utorok. Urobil tak po tom, ako premiér Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, jednou z nich bol aj odchod Sulíka z vlády.

Svoju demisiu oznámil v stredu aj minister školstva Gröhling. SaS zároveň hrozí odchodom z koalície. Prezidentka po viacerých demisiách ministrov vyzvala premiéra Matoviča na odchod z funkcie.

