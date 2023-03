Zdroj: Dnes24.sk Retro KOČKY v nemocniciach?! Ukázali návrhy uniforiem pre zdravotné sestry, VIDEO Počas módnej prehliadky predstavili návrhy nových jednotných uniforiem pre zdravotné sestry. Podľa autorky myšlienky by mala byť uniforma troška retro a veľmi ‚in‘. 4. marec 2023 Zo Slovenska

4. marec 2023 Zo Slovenska Retro KOČKY v nemocniciach?! Ukázali návrhy uniforiem pre zdravotné sestry, VIDEO Počas módnej prehliadky predstavili návrhy nových jednotných uniforiem pre zdravotné sestry. Podľa autorky myšlienky by mala byť uniforma troška retro a veľmi ‚in‘.

Návrhy pracovných uniforiem pre zdravotné sestry na Slovensku vo štvrtok predstavili na módnej prehliadke v Košiciach. Autorkou modelov je módna návrhárka Zuzana Haková, nad projektom so zámerom zaviesť novú jednotnú a národnú uniformu pre zdravotné sestry má záštitu Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Myšlienka zavedenia rovnošiat čerpá z takejto praxe v minulosti a je súčasťou snahy o zatraktívnenie tejto profesie. „Nás ako ministerstvo zdravotníctva, ale verím, že aj komoru sestier a sestry z praxe čaká teraz úloha otestovať tieto modely a pretaviť to do toho najdôležitejšieho, čím bude vyhláška. Presne tak, ako to majú zdravotnícki záchranári a iné povolania u nás na Slovensku. Verím, že to zvládneme a budeme sa tešiť týmto modelom v praxi,“ uviedla na podujatí štátna tajomníčka MZ SR a ambasádorka projektu Lenka Dunajová Družkovská.

Budú ich testovať

Navrhované modely v rôznych verziách pre ženy aj mužov budú testovať na oddelení v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP).

Projekt privítala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. „Verím, že sa naše sestry stotožnia s myšlienkou, že potrebujeme mať vlastné uniformy ako skupina, ktorá poskytuje určitý typ starostlivosti a toto nás bude identifikovať. Veľmi sa teším, že táto myšlienka sa dostala k realizácii a hlavne dúfam, že si naše sestry, naše kolegyne budú môcť vybrať z modelov, ktoré sa im budú najviac páčiť, najviac im vyhovovať a budú praktické,“ uviedla.

Odkaz na minulosť

Autorkou myšlienky je generálna manažérka komplexu zariadení a služieb zo Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Slnečný dom Zuzana Fabianová. Ako priblížila, uniforma podľa zadania by mala spĺňať viaceré atribúty a jej súčasťou je slovenský znak na ramene. „Mala by byť troška retro a veľmi ‚in‘. Mala by byť modrobiela, pretože dve generácie Slovákov si pamätajú sestry ako modrobiele krásne ženy, a aby sme tak zvýšili šancu ich akceptácie do praxe, ďalej, aby bola pohodlná, ženská a lichotivá, toto bola veľká výzva,“ uviedla.

Voľba na návrhárku rovnošiat najprv padla na Lýdiu Eckhardt, ktorá odporučila košickú návrhárku Zuzanu Hakovú. Tá vo svojej práci nadviazala na uniformy, ktoré mali sestry v minulosti. „V prvom rade ma inšpirovalo to, že vtedy bolo na prvý pohľad jasné, že ide o zdravotnú sestru, to bola pre mňa dosť podstatná vec, pretože dáva to nejakú poctu a vážnosť aj tomu povolaniu. A určite som sa inšpirovala tou bielomodrou farbou, pretože mám to tak zafixované,“ povedala.

