Zdroj: www.pixabay.com Rodičia v tom majú jasno: Z detí nechcú mať YOUTUBEROV! Aké povolenia uprednostňujú? Zamysleli ste sa nad tým, čím by mali byť vaše deti?! Najnovší prieskum odhalil, aké profesie frčia v súčasnosti. A nie, youtuberi to nie sú! 6. máj 2021 han Magazín

6. máj 2021 han Magazín Rodičia v tom majú jasno: Z detí nechcú mať YOUTUBEROV! Aké povolenia uprednostňujú? Zamysleli ste sa nad tým, čím by mali byť vaše deti?! Najnovší prieskum odhalil, aké profesie frčia v súčasnosti. A nie, youtuberi to nie sú!

Kariéru vedca by svojim deťom vybralo len 17 percent z vyše 1 000 respondentov, ktorí sa zúčastnili na prieskume zameranom na výber povolania i dôležitosť vedy v spoločnosti.

Za budúcnosť svojho dieťaťa by túto profesiu uprednostnili pred kariérou televízneho moderátora či poslanca, alebo youtubera. Vyplýva to z online prieskumu zameraného na dôležitosť vedy a vedcov v spoločnosti, ktorý 16. až 18. februára organizovala agentúra 2muse pre ESET Science Award.

Respondenti zároveň v prieskume súhlasili s dôležitosťou vedy pre spoločnosť a nevyhnutným zlepšením podmienok pre vedecký výskum. „Až 89 percent opýtaných súhlasí s tým, že vedecká práca je pre rozvoj a prosperitu spoločnosti nesmierne dôležitá, 86 percent vníma za nevyhnutné zlepšiť podmienky pre vedu,“ uvádzajú realizátori.

Hlavne lekár

V prieskume rodičia uprednostnili povolanie vedca ako možnú budúcnosť dieťaťa pred televíznym moderátorom, poslancom i youtuberom. Príťažlivejšou víziou pre rodičov je však povolanie lekára, ktoré by svojmu dieťaťu vybrala takmer polovica respondentov (47 percent). Opýtaní by tiež mali radi zo svojich detí IT špecialistu (45 percent), právnika (35 percent) alebo architekta (20 percent).

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR