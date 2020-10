26. október 2020 Zo Slovenska Rodičovská dovolenka by sa mala predĺžiť. Ako to bude s podporou v nezamestnanosti?

Podľa Krajniaka sa už vyplatila jedna miliarda eur prostredníctvom rezortu práce na pomoc na udržanie pracovných miest, ako aj na otvorenie nových pracovných príležitostí.

Zdroj: TASR/František Iván

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) navrhne na najbližšom rokovaní vlády v stredu (28. 10.) predĺženie rodičovskej dovolenky. Krajniak to v nedeľu uviedol v relácii RTVS O 5 minút 12 v diskusii s nezaradeným poslancom Národnej rady SR a spoluzakladateľom strany Hlas-SD Richardom Rašim.

Aká bude pomoc?

„Na vládu na stredu chystám návrh na predĺženie rodičovskej dovolenky tak, ako to bolo na jar, aby to mohli mamičky čerpať aj teraz. Dôvodom je, že sa im končí rodičovská dovolenka a deti nemôžu dať do škôlky alebo ony samy nemôžu nastúpiť do práce, pretože ich miesto je uzatvorené pre lockdown. Navrhujeme preto predĺženie rodičovskej dovolenky. Čo sa týka pandemickej OČR, tá, samozrejme, platí,“ priblížil.

Zmeny pri podpore v nezamestnanosti sa podľa neho nechystajú, „Už fungujú úrady práce, ktoré nezatvárame a ktoré sú pripravené vyplácať štandardné formy podpory, či už sú to dávky v hmotnej núdzi a ďalšie dávky, na ktoré majú ľudia nárok. Uvažujeme aj o spustení tzv. SOS dotácie, lebo stále sa môže stať, že sa niekto ocitne v takej špecifickej životnej situácii, že v tejto kríze sa na neho žiadna štandardná pomoc nevzťahuje. Aj toto plánujeme spustiť,“ poznamenal.

Spomínané opatrenia by mali byť podľa ministra dostatočnou pomocou na to, aby ľudia prežili lockdown. Po ňom, cez tzv. dušičkový víkend, sa urobí prvé plošné testovanie.

Na dlh…

Po ňom sa štát otvorí do stavu, ktorý bol v piatok (23. 10.). „Po druhom celoplošnom testovaní vyhodnotíme čísla, aby sme mohli fungovať v čo najslobodnejšom režime. Ak by sme to neurobili, čaká nás 6-týždňový lockdown, a to taký, že ľudia nebudú môcť chodiť do práce. To sa udialo v tých krajinách, kde si s ochorením neporadili,“ oznámil Krajniak.

„Ak rodič musí zostať doma s dieťaťom, navrhovali sme (pri tzv. pandemickej OČR) takú mzdu, akú by dostal, keby v zamestnaní bol. Nie je totiž doma dobrovoľne. Tento návrh bol zamietnutý, pričom na to nie je absolútne žiadne ratio. Keď niekoho donútime byť doma, dajme mu šancu, aby neklesol na plate, pretože rozpočty domácností sú nastavené často tak, že im financie nestačia,“ podčiarkol Raši.

Podľa Rašiho slov koalícia odmietla aj návrh na pomoc mestám, obciam i krajom. „Mali sme aj veľmi jednoduché opatrenia pre mestá a obce, ktoré sú tiež dotknuté výpadkami príjmov. Chceli sme im vykompenzovať naším návrhom výpadok príjmov, ktorý je z hľadiska celkových nákladov na koronakrízu veľmi malý. Aj toto bolo zamietnuté,“ povedal Raši.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR