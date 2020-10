25. október 2020 ELA Zo Slovenska VYĽUDNENÉ Slovensko: Rušné miesta stíchli, ľudia sa vybrali do prírody, FOTO a VIDEO

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Ako vyzerali niektoré kúty miest počas prvých dní?

Zdroj: TASR/František Iván

Preplnené ulice, kolóny áut a dopravné zápchy by ste na našich cestách a v mestách hľadali márne. Rušný život stíchol, Slovensko je druhý deň takpovediac ľudoprázdne.

Nie všetko je „príroda“

Od soboty až do nedele 1. novembra platí zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce, cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti či zabezpečenia nevyhnutných potrieb, či pobytu v prírode v okrese bydliska.

Možno tiež ísť na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, ako aj na čerpaciu stanicu pohonných látok.

A práve do prírody sa vybrali mnohí. Plné parkovisko áut bolo počas nedele v areáli lesoparku na Kolibe v Bratislave. Z uznesenia vlády vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Presnejšie ide o pobyt v extraviláne obce v rámci okresu a v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia týchto miest. Obe mestá sa považujú za jeden okres.

Pobyt v mestských parkoch ležiacich v intravilánoch obcí nie je dovolený, pokiaľ sa nenachádza do 100 metrov od vášho bydliska a išli by ste tam venčiť psa alebo mačku.

Pozor, nie každý parčík pod vašimi oknami či kus zelene za vaším obytným domov sa považuje za extravilán! Extravilán predstavuje územie obce ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti. Jednoducho povedané, okolo vás nie je žiadna zástavba, avšak ani v tomto prípade nemusí ísť vždy o extravilán. Hranice intravilánu a extravilánu môžete zistiť z katastrálnej ma­py.

Ani na cintorín

Taktiež si nemýľte „prírodu“ s návštevou cintorína najmä v obciach. Ísť sa prejsť za dedinu na cintorín je taktiež zakázané. Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) potvrdil, že počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani tam a návšteva cintorína nie je medzi výnimkami.

„Platia pravidlá, ktoré platia. Keď si dáte do toho otázku, či môžete ísť na cintorín, z toho vám výsledok vyjde. Nemusím vám to explicitne povedať, však máme zákaz vychádzania, máme určené prevádzky alebo výnimky, ktorých sa to týka, ja som tam cintoríny nenašiel, takže buďme naozaj zodpovední,“ odpovedal na otázku novinárov, či sa počas Dušičiek plánuje uzatvorenie cintorínov.

Prejsť sa môžete v prírode ako sú polia, lesy, lúky, vodné plochy. A ako to vyzeralo v niektorých kútoch Slovenska? Pozrite si atmosféru miest zachytenú na fotografiách.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Dnes24.sk/TASR