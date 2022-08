Rodina svetoznámej herečky vyhlásila SMUTNÚ správu: Anne Hecheová to zrejme neprežije

Jej rodina to uviedla vo vyhlásení, z ktorého v piatok citovala tlačová agentúra DPA.

Hecheová (53) utrpela „vážne anoxické poranenie mozgu“ a nachádza sa v kóme v kritickom stave. Incident sa stal na predmestí Los Angeles Mar Vista, keď jej auto narazilo do domu a „zachvátil ho silný požiar“. Okrem zranenia mozgu utrpela „vážne poranenie pľúc, ktoré si vyžaduje mechanickú ventiláciu“ a „popáleniny, ktoré si vyžadujú chirurgický zákrok“, potvrdila herečkina hovorkyňa.

Polícia haváriu vyšetruje ako trestný čin jazdy pod vplyvom omamných látok. Predbežné krvné testy odhalili prítomnosť drog v tele, ďalšie testy musia vylúčiť, či nešlo o látky, ktoré boli podané v nemocnici.

Hecheová sa stala známou v 90. rokoch vďaka filmom ako „Šesť dní, sedem nocí“, „Krycie meno Donnie Brasco“ či „Tajomstvo minulého leta“. Účinkovala aj v seriáloch „Ally McBealová“ alebo „Muži na stromoch“. V roku 1991 získala cenu Emmy.

Na začiatku roku 1998 prenikol na verejnosť jej vzťah s komičkou Ellen DeGeneresovou, s ktorou chcela uzavrieť registrované partnerstvo. Médiá mu venovali veľkú pozornosť, čo ovplyvnilo aj jej prácu. Rozišli sa v roku 2000.

Hecheová je matkou dvoch synov – Homera (2002), ktorého otcom je kameraman Coleman Laffoon, a Atlasa (2009), ktorého splodila s hercom Jamesom Tupperom. S oboma mužmi sa rozišla.

Saddened to hear what Anne Heche did yesterday. Very devastating for the owner & tenants of the house she destroyed & for herself, with serious injuries & burns. She’s likely to face a major DUI charge & a lot more. Anne wrecked her whole world yesterday, driving drunk. 🥲 pic.twitter.com/PJhK0QjGyj