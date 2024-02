11. február 2024 Politika Roman Michelko nevylúčil, že Danko sa v prezidentských voľbách vzdá v prospech Harabina Ak by predvolebné prieskumy kontinuálne naznačovali, že Andrej Danko nie je najpreferovanejším z ponuky národno-konzervatívnych kandidátov, nemožno vylúčiť, že niekoľko dní pred prvým kolom voľby prezidenta sa kandidatúry vzdá a SNS svojim voličom odporučí iného kandidáta.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS).

Zdôraznil však, že líder národniarov do kampane i prvých debát určite vstúpi. „Je to priestor pre prezentáciu názorov a vízií, bolo by chybou takúto možnosť nevyužiť,“ upozornil.

Prieskumy podľa neho následne ukážu trend, „kto sa chytí a kto nechytí“ a kto bude z národno-konzervatívnej ponuky najviac rezonovať.

„Ak trendy budú zlé, ja nevylučujem, že v nejaký čas – týždeň, desať dní pred voľbami, sa povie, že nebudeme trieštiť sily a odporučíme iného kandidáta,“ dodal.

Zdroj: TASR