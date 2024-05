6. máj 2024 Správy Zo Slovenska Rómski žiaci by sa podľa 60 percent Slovákov mali vzdelávať ODDELENE Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) by sa podľa 60 percent Slovákov mali vzdelávať v oddelených triedach či dokonca školách.

Za určitých podmienok by dalo svoje dieťa do triedy s rómskymi spolužiakmi 75 percent ľudí. Na Slovensku je pritom celospoločenská zhoda na tom, že vzdelávanie je pre deti z MRK jednou z hlavných možností na zlepšenie života. Ukázal to prieskum Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica a neziskovej organizácie Teach.

Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšina rodičov nemá problém, ak sú s ich deťmi v triede rovesníci z prostredia nezamestnaných rodičov (86 percent), deti vojnových utečencov (66 percent) či deti so zdravotným znevýhodnením (74 percent).

Začleňovanie rómskych žiakov do spoločných tried si vie predstaviť 75 percent rodičov, pričom pre 40 percent sú prijateľnou hranicou jedno až dve rómske deti v triede a pre 27 percent niekoľko rómskych detí. So vzrastajúcim počtom ochota rodičov umiestniť svoje dieťa do triedy klesá.

Až 60 percent verejnosti si podľa prieskumu myslí, že deti so špecifickými potrebami (ako napríklad autizmus, hmotná núdza, ADHD) by sa rovnako mali vzdelávať v samostatných triedach.

„Škola je často jediné miesto, kde sa môžu stretávať ľudia z rôznych sociálnych skupín. Tu vznikajú základy budúcej spoločnosti. Ak začneme deti deliť a segregovať, presne takto potom bude rozdelená aj naša spoločnosť,“ dodal odborník na vzdelávanie Juraj Hipš.

Prieskum CEEV Živica a Teach bol uskutočnený v spolupráci s prieskumnou agentúrou Focus vo februári 2024 na vzorke 1025 respondentov.

