8. máj 2021 ELA Magazín Lifestyle Rozhovor s gamblerom: Zahrať si nebol problém, cez koronu všetci hrali na internete Peter (meno sme na žiadosť respondenta zmenili) pracuje ako projektový manažér v marketingovej firme, no vo voľnom čase si rád zahrá hazardné hry.

Peter nám tiež prezradil, ako zvládal skutočnosť, že boli dlhé mesiace všetky herne zatvorené a prečo je podľa neho online gambling nebezpečnejší než hazard v bežných herniach.

Ako dlho už hráte hazardné hry?

Karty – oko a podobne, sme hrali už od školy s chalanmi na výletoch, doma, na oslavách. Hrali sme o haliere, o korunky. A potom, keď prišlo euro, to už zrazu bolo viac. Ale vždy išlo o zábavu, nie o tie peniaze. Do herní a kasína som začal chodiť v osemnástich – na kávu posedieť s kamošmi, keď nebola chuť potiť sa na diskotéke. ☺ Bude to už nejakých 15 rokov.

Koľko ste už v herni prehrali?

Skôr by ste sa mali pýtať, koľko som vyhral, nie? ☺ Ale nie, nedá sa to brať cez kalkulačku. Ja to nerátam. Idem sa tam zabaviť, keď mám chuť na trošku adrenalínu, zábavy, porozprávať sa s kamošmi. Hlavne – tam je pokoj, nie ako v krčmách a podobne. Príjemný oddych od všetkého bordelu vonku. Ja sa v herni držím celkom do plusu, aj keď boli aj horšie chvíle.

Vedia o tom, že chodíte do herne, aj vaši známi? Čo na to hovoria?

Hovoria mi, nech nechodím hrať, keď som príliš opitý, starajú sa. Už ma poznajú, riešime to trochu spôsobom „ži a nechaj žiť“. Ale niektorí občas chodia aj so mnou. A aj keď najskôr čudne pozerali, potom videli, že to nie je peklo, ako si predtým predstavovali. ☺

Ako ste trávili čas v tomto období, keď boli podniky a aj herne zatvorené?

To bolo ťažké, hlavne na hlavu. Nedá sa chodiť do roboty, nikoho poriadne nemôžete stretávať. Kaviarne, bary, aj herne – všetko zavreté. Bolo to už dlho, byť len zavretý doma. Človek potom nevie, čo so sebou. Ale zahrať si nebol problém, teraz cez koronu všetci hrali na internete, nebolo kde inde.

Takže sa ohľadom hrania nič nezmenilo?

Tak sa to nedá povedať. Nebolo to ono. Pre mňa, starú školu, je to také neosobné, nemá to tú atmosféru. Ani človeka tak veľmi nepoteší, keď niečo vyhrá, lebo je stále len sám doma. A v tom je to aj zradné, lebo sa ani nezbadá a hrá aj do rána. Len ťuká do toho telefónu. Poviem to na rovinu, zopárkrát som kvôli tomu bol aj v dobrom mínuse. Musel som si popožičiavať od kamarátov. Dokonca aj teraz musím z výplaty ešte čosi vrátiť. Ja na telefóne už radšej hrať nebudem.

V čom sa tak hranie online líši od toho v klasickej herni?

Pri hraní treba dávať pozor a ten internet je taký, že človek hrá, kedy sa mu zachce, aj keď by napríklad nemal, lebo je v depresii alebo opitý.

Do herne to je z gauča trochu ďalej, a navyše sú v noci zavreté.

Nemôže tam prísť hocikedy. Ja som si aj dal na Nový rok predsavzatie, že už nebudem hrávať na internete, a hneď po Novom roku som si to aj tak zapol. Priateľka vtedy bola na mňa veľmi nahnevaná, a ja som bol zo seba vlastne sklamaný tiež. Tak som z toho trochu vytriezvel.

Koľko ste tam nechali peňazí?

Cez koronu som tam otočil okolo štyridsaťtisíc. Niečo malo z toho boli výhry, ale väčšina bol mínus. Ja to radšej nerátam, nie som na to hrdý, ale vôbec to nebola sranda. Už nech korona skončí a nech sme naspäť v normále, nech môže človek rozmýšľať nad inými vecami. Ísť na vzduch, občas si ísť zahrať. Tento internet, to už nie je pre mňa.

Čo by ste poradili iným ľuďom, ktorých lákajú hazardné hry? Na čo si dať pozor?

Hlavne byť zodpovedný. Keď si to niekto chce vyskúšať, alebo si len tak zahrať, je to v poriadku. Ale nech tam nejde zarobiť peniaze, tie sa zarábajú v robote. Toto je adrenalín, zábava alebo oddych, tak by som to povedal. Raz za čas sa človek cíti ako vo filme. ☺

