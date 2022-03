Rusi bojujú proti Putinovi NOVOU vlajkou: Červený pás je ako KRV, nahradili ho bielou

Do konfliktu na starom kontinente sa aktívne zapája aj časť odporcov invázie z radov samotných Rusov. Napriek tomu, že nebojujú v uliciach so zbraňou v ruke, svoj nesúhlas proti Putinovi vyjadrujú prostredníctvom novej samozvanej ruskej vlajky. Tú sa neboja dvíhať poriadne vysoko!

Bielo-modrá vlajka sa objavuje na demonštráciách ako prostriedok, ktorý umožňuje Rusom zdôrazniť skutočnosť, že národ ako celok nepodporuje vojnu.

Nová vlajka zaviala na protestoch na mnohých známych námestiach. Ako informuje ruský The Village, bolo ju vidieť na zhromaždeniach v Tbilisi, Helsinkách, Madride, Tel Avive, New Yorku, Prahe či napríklad vo Viedni.

Tamojšia ruská redakcia pripomína, že vlajku vymyslela skupina ruských emigrantov, ktorá sa snaží verejne ukázať, čo si o rusko-ukrajinskom konflikte myslí. No ako konkrétnejší autor sa spomína ruský dizajnér Kai Katonina, ktorý žije už niekoľko rokov v Berlíne.

Článok pokračuje pod príspevkom.

Russians against Putin are using a “new Russian flag”, pushing to remove the “blood” from the Russian flag. This is what a real threat to Putin looks like. pic.twitter.com/De8I75SxJV