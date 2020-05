12. máj 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Rúška, teplomery a Weiss: Tak to vyzeralo na prvom tréningu Slovana! FOTO

Futbalisti Slovana Bratislava pokračujú v tréningovom procese v skupinách a spoločne dúfajú, že sa podarí dokončiť fortunaligový ročník.

10 Galéria

Najvyššia slovenská súťaž je pre pandémiu koronavírusu prerušená už viac ako dva mesiace, po ústupe nákazy sa však nielen v kabíne Slovana začína čoraz častejšie skloňovať jej prípadný reštart, ktorý by mohol pripadnúť na 6. júna.

Trvajú na svojom

Slovan je jeden z klubov Fortuna ligy, ktoré trvajú na dohratí sezóny. Pre obhajcu titulu by bolo športovou tragédiou, keby sa súťaž zrušila a vyšiel by nazmar jeho komfortný desaťbodový náskok pred MŠK Žilina, ktorý si vytvoril v 22 kolách základnej časti. „Tešíme sa z toho, že sa šport a tým pádom aj futbal prebúdzajú k životu. Samozrejme registrujeme, že sa cez víkend rozbehne súťaž v Nemecku, čo je aj pre nás pozitívny signál. Niektoré veci neovplyvníme, ale vieme o dátume 6. júna, kedy by sa mohlo začať hrať aj na Slovensku. Pripravujeme sa v skupinách, aby sme na tento termín boli čo najlepšie nachystaní. Užívame si to a sme radi, že môžeme byť znova na ihrisku,“ povedal na utorkovom brífingu tréner „belasých“ Ján Kozák mladší.

Hráčov ako maku

Pre Slovan by nemal predstavovať zásadný problém prípadný týždenný mikrocyklus, v rámci ktorého by sa hrali zápasy nahusto. „Našou výhodou je široký káder, hráčov môžeme rotovať. Ako to však napokon celé bude, sa dozvieme až po začiatku ligy,“ poznamenal kormidelník Slovana, ktorého teší zlepšujúci sa zdravotný stav novej posily Vladimíra Weissa mladšieho. Ten prišiel na Tehelné pole vo februári so zdravotným problémom, ktorý sa s ním ťahal už dlhší čas.

Mladý Weiss maká

V utorok 30-ročný krídelník naplno zarezával so spoluhráčmi a je možné, že sa predstaví v súťažnom zápase ešte v tejto sezóne.

„Je normálne, že po takej dlhej pauze a operácii ešte nejaké bolesti má, ale hlavné je, že sa po každej stránke jeho stav zlepšuje. Verím, že to bude takto pokračovať, aby mohol dostať šancu na ihrisku,“ dodal Kozák.

Lekár v pohotovosti

Tímový lekár Roman Križan sa po návrate hráčov do tréningového procesu nemôže sťažovať na nedostatok práce. Pred príchodom na štadión každému zmeral teplotu, našťastie sú všetci v tábore Slovana zdraví. „Postupujeme podľa usmernení hlavného hygienika a tie sú jasné. Treba dezinfikovať ruky, dodržiavať dvojmetrový odstup. Pri vchode meriame hráčom teplotu, aby sme mali istotu, že sú zdraví. Keď nastane problém, hráč nám to má dať okamžite vedieť. V takom prípade by sme ho nepustili do tréningového procesu, no našťastie sa zatiaľ nič podobné neudialo. Všetci sú v poriadku,“ informoval Križan, podľa ktorého je teplota len jeden z ukazovateľov choroby. „Ďalší je kašeľ a bolesť svalov. No zvýšená teplota je základný údaj, ktorý nám ukáže, že treba byť v pozore.“

Zdroj: TASR