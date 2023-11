4 Galéria Zdroj: TASR/Adriána Hudecová Ryanair letecky spojil Tatry s Londýnom: Na letisku v Poprade pristálo prvé lietadlo Medzinárodné letisko v Poprade má oddnes nové priame letecké spojenie. Od začiatku zimnej sezóny prepojí letecká spoločnosť Ryanair popradské letisko s londýnskym letiskom Stansted. 1. november 2023 ELA Magazín Cestovanie

1. november 2023 ELA Magazín Cestovanie Ryanair letecky spojil Tatry s Londýnom: Na letisku v Poprade pristálo prvé lietadlo Medzinárodné letisko v Poprade má oddnes nové priame letecké spojenie. Od začiatku zimnej sezóny prepojí letecká spoločnosť Ryanair popradské letisko s londýnskym letiskom Stansted.

4 Galéria Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Po letoch z Bratislavy a z Košíc si od 1. novembra 2023 Slováci budú môcť do hlavného mesta Anglicka zaletieť aj z Popradu. Postará sa o to írsky nízkonákladový dopravca Ryanair.

„Ryanair sa tak púšťa do priameho konkurenčného boja s maďarským nízkonákladovým dopravcom Wizz Air, ktorý už dlhoročne lieta z Letiska Poprad -Tatry do britskej metropoly,“ pripomína facebooková stránka Letectvo s tým, že Wizz Air spája Poprad s iným londýnskym letiskom a to Luton.

Nová aerolinka spojí obe európske mestá každú stredu a sobotu.

Na letisku Poprad-Tatry dnes prvýkrát pristálo lietadlo novej aerolinky medzi Londýnom a Popradom. Popoludní odleteli prví cestujúci do londýnskeho Stanstedu v rámci novej pravidelnej linky spoločnosti Ryanair. Výkonný riaditeľ letiska Ján Pitoňák pri tejto príležitosti uviedol, že prioritou nového vedenia bolo pokračovať v rozvojových projektoch.

