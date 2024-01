2. január 2024 Rastislav Búgel Kultúra Rytmus hľadá ZLODEJA, ktorý mu vybielil dom: Za jeho dolapenie ponúka ODMENU Zlodej si z Rytmusovho domu odniesol veci za viac ako 80-tisíc eur. Známy raper sľúbil odmenu za jeho dolapenie.

Dom známeho slovenského rapera Patrika Rytmusa Vrbovského a jeho manželky Jasminy Alagič v sobotu (30. decembra) vykradol zlodej.

Odniesol si poriadny lup

Podľa portálu pluska.sk sa mal zlodej do domu dostať pravdepodobne tak, že preskočil plot a cez terasu rodinného domu sa dostal do spálne prominentného páru.

Zlodej si odniesol zlaté hodinky Rolex za 30-tisíc eur, zlaté náramky, retiazky či zlatý zásnubný prsteň. Zobral aj značkový kufor za 4-tisíc. Jasmina mala prísť o veci za 67-tisíc eur, Rytmus o majetok v hodnote 17-tisíc eur.

Zarážajúce je, že krádež sa udiala za bieleho dňa, no doma v danom momente nikto nebol.

Ponúka odmenu

Pár niekoľko dní po krádeži zverejnil spoločné video s vyjadrením. „Priatelia, teraz mi ani tak nejde o materiálne veci, ako o to, že ak je tu niekto, kto mi pomôže s dolapením zlodeja, tak sa mu pekne odvďačím,“ napísal hudobník k videu, ktoré zverejnil na Instagrame.

„V prvom rade vám chceme veľmi pekne poďakovať za všetky podporné správy, ktoré nám píšete, pretože ste sa dočítali, že nás vykradli. Chceme sa vám veľmi pekne poďakovať, pretože sa zaujímate o ľudí, ktorých ani vlastne fyzicky alebo osobne nepoznáte a aj tak vám na tom záleží,“ vraví vo videu Jasmina, ktorá potvrdila, že prišli o viacero cenností.

Väčšina vecí patrila Jasmine

„Absolútne nechápem, prečo vesmír takto zareagoval a ten niekto ukradol iba moje šperky,“ dodala, na čo jej manžel reagoval, že aj on prišiel o retiazku. „No áno, ale tebe zobral, našťastie, veci, ktoré nie sú až tak hodnotné,“ odpovedala Jasmina.

Ako je možné, že zlodej vzal hlavne šperky známej moderátorky? Aj na to má Jasmina vysvetlenie. „Je to preto, že Paťo má viac rozumu a máme aj dokonalý trezor, z ktorého sa to nedá jednoducho vypáčiť. A ja som si tam tie veci nedávala. Takže to je moja chyba, pretože som rozmýšľala, tak ako niekedy rozmýšľame. Že pokiaľ vám by nenapadlo niekomu niečo také urobiť, tak nečakáte, že niekto niečo také urobí vám,“ dodala s tým, že krádež berú ako lekciu.

Vykradol aj susedov?

Pár považuje ich nešťastie za akúsi výstrahu aj pre verejnosť. Odporúčajú zvýšenú opatrnosť a zabezpečenie domovov.

„Všetko, čo sa dá kúpiť, je lacné,“ dodal Patrik Rytmus Vrbovský, ktorého manželka vraví, že až teraz zistila, že na materiálnych veciach až tak nelipne. Sama vraví, že najviac jej bolo ľúto prsteňa, ktorý dostala od synovca na Vianoce.

Je možné, že dom známeho páru nebol jediný. „Evidentne ten človek kradol aj tu v ostatných domoch. Nebudeme to ale rozoberať, pretože je to stále predmetom vyšetrovania,“ dodala na záver Jasmina.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk