20 Galéria Zdroj: Instagram.com/Madonna S 35-timi dolármi vo vrecku sa vybrala do New Yorku a DOBYLA svet! Speváčka Madonna jubiluje Je označovaná za najúspešnejšiu a najpredávanejšiu sólovú speváčku sveta, pričom pop music ovplyvnila podobným spôsobom ako Elvis Presley, Beatles či Michael Jackson. 16. august 2023 Magazín Ona

16. august 2023 Magazín Ona S 35-timi dolármi vo vrecku sa vybrala do New Yorku a DOBYLA svet! Speváčka Madonna jubiluje Je označovaná za najúspešnejšiu a najpredávanejšiu sólovú speváčku sveta, pričom pop music ovplyvnila podobným spôsobom ako Elvis Presley, Beatles či Michael Jackson.

V stredu 16. augusta má kráľovná popu Madonna 65 rokov. Madonna Louise Cicconeová sa narodila v meste Bay City v americkom štáte Michigan.

Pochádza z početnej rodiny – rodičia jej otca boli talianski emigranti a matka francúzska Kanaďanka. V roku 1976 maturovala v Rochestri, krátko nato študovala balet na Michiganskej univerzite.

35 dolárov vo vrecku

V roku 1978 opustila vysokú školu a s 35-timi dolármi vo vrecku sa vybrala do New Yorku, kde plánovala začať kariéru tanečnice.

O rok neskôr odišla na štyri mesiace do Paríža, kde účinkovala ako tanečnica a vokalistka v revue Patricka Hernandeza. Po návrate do New Yorku založila v auguste 1979 spolu s priateľom hudobníkom Danom Gilroyom skupinu Breakfast Club, v ktorej hrala na bicích a spievala. V roku 1980 založila vlastnú skupinu Emmy.

Na hudobnej scéne debutovala v októbri 1982 singlom Everybody. Výraznejší úspech jej však nepriniesol – v hitparáde sa dostal iba na 107. miesto.

Vytúžený triumf však napokon prišiel a na čelo americkej hitparády sa prvýkrát dostala v decembri 1984 so skladbou Like a Virgin.

Odštartovala kariéru

Prvý album nazvaný Madonna vyšiel speváčke 27. júla 1983 – v USA sa umiestnil na ôsmom mieste, v Spojenom kráľovstve bol o dva stupienky vyššie. Veľký úspech zaznamenal už nasledujúci rok jej druhý album pod názvom Like a Virgin z novembra 1984. Prvé priečky obsadil tak v USA, ako aj v Spojenom kráľovstve. Na britských ostrovoch prekročil jeho predaj 21 miliónov nosičov.

O necelé dva roky neskôr, v júni 1986, vydala tretí, rovnako veľmi úspešný album True Blue.

Ten sa dostal na prvé miesto v 18 krajinách sveta a jeho predaj prekonal hranicu 25 miliónov nosičov. Nasledovali ďalšie úspešné albumy ako napríklad Like a Prayer (1989), Erotica (1992), Ray of Light (1998) či Music (2000).

Najväčšie hity

V roku 2015 vydala speváčka hudobnými kritikmi pozitívne prijatý album Rebel Heart a v roku 2019 nasledoval zatiaľ posledný album Madame X. Doteraz Madonna vydala 14 štúdiových albumov.

V roku 2022 jej vyšla kompilácia Finally Enough Love: 50 Number Ones, ktorá zahŕňa jej celú kariéru a obsahuje tanečné remixy jej najväčších hitov. Dvadsiatka z týchto skladieb sú raritné nahrávky, ktoré sa dočkali svojho prvého oficiálneho vydania.

Zdroj: YouTube.com

20 Galéria

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR