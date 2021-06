Zdroj: Bolf S čím kombinovať dámske vesty? Pozrite si naše tipy! Máte vo svojom šatníku nejakú vestu? Tieto zdanlivo nenápadné kúsky oblečenia často prehliadame a nevyužívame naplno ich potenciál, čo je obrovská škoda. Vesty sa dajú nosiť takmer celoročne, môžete vďaka nim vytvárať množstvo zaujímavých outfitov, ktoré skvelo podtrhnú váš štýl. 12. jún 2021 Tlačové správy

12. jún 2021 Tlačové správy S čím kombinovať dámske vesty? Pozrite si naše tipy! Máte vo svojom šatníku nejakú vestu? Tieto zdanlivo nenápadné kúsky oblečenia často prehliadame a nevyužívame naplno ich potenciál, čo je obrovská škoda. Vesty sa dajú nosiť takmer celoročne, môžete vďaka nim vytvárať množstvo zaujímavých outfitov, ktoré skvelo podtrhnú váš štýl.

V neposlednom rade, vesty si môžete zaobstarať v rozmanitých farebných prevedeniach, strihoch, typoch. V chladných dňoch sú praktické na vrstvenie, v teplých mesiacoch môžete presedlať na tenké vesty z ľahkých materiálov, ktoré ozvláštnia jednoduchší outfit.

Chcete, aby na vás vesta vynikla?

Nie je to žiadna veda. Stačí, ak budete dodržiavať pár základných pravidiel. Ak máte oblečenú vestu s potlačou, zvoľte si pod ňu jednoduchý, jednofarebný odev, alebo naopak, na tričko s potlačou si oblečte jednofarebnú vestu. Samozrejme, aj kombinácia jednofarebnej vesty a trička či mikiny pod ňou tiež funguje výborne, ak spárujete farby, ktoré k sebe ladia. Potlačené obe vrstvy – vesta i tričko, už nie až tak veľmi vhodná kombinácia, budete pôsobiť prekombinovane.

Nepridávajte si vestou zbytočný objem. Ak ste sa rozhodli pre voľnejšie nohavice, objemnejšia vesta nebude najšťastnejšou voľbou, pretože budete pôsobiť mohutnejšie, ako v skutočnosti ste, a po tom isto netúžite.

Ľahká prešívaná vesta sa vždy hodí

Základ medzi vestami, prešívaná vesta, by vám nemala chýbať. Ľahší model využijete na každodenné kombinácie s džínsami, mikinou a trendy čiapkou. Skúste sa pohrať s farbami a ak milujete športovú módu, vyskúšajte žiarivou vestou oživiť sivé joggery a tmavú mikinu. Takýto outfit vám bude spoľahlivo vyhovovať napríklad na prechádzku do lesa. Vďaka svojej spratnosti si môžete vestu kedykoľvek vyzliecť a odložiť si ju do ruksaku. Ak má vesta kapucňu, vo veterných či upršaných dňoch vám padne vhod, keď vás spoľahlivo ochráni.

Prešívanou vestou môžete zvýrazniť monochromaticky ladený outfit. Ak sa napríklad rozhodnete íst celá od hlavy po päty v čiernom, skúste vestu s metalickým leskom, efekt bude naozaj ohromujúci. Prešívaná vesta sa dobre kombinuje aj so svetrom a vysokými čižmami. Okolo krku si uviažte šatku v kontrastnej farbe, vezmite do ruky obľúbenú kabelku a ste pripravná ohúriť štýlovým imidžom.

Flísová vesta príjemne zahreje

Prechodné obdobie si pýta teplejšie oblečenie, preto je flísová vesta nenahraditeľným prvkom pri vrstvení. Ak si pod flísovú vestu tesnejšieho strihu oblečiete funkčné termotričko a doplníte ju džínsami v slim fit strihu, pohodlnými chelsea topánkami, a tento hrejivý vzhľad okoreníte o zaujímavé detaily, napríklad hodinky, dostanete pôsobivý celok použiteľný na každý deň. Ak je vesta huňatejšia alebo máte chuť na ležérnejšiu štylizáciu, môžete si namiesto riflí obliecť termolegíny a obuť teplé workery.

Doplniť si šatník o moderné kúsky za prijateľné ceny nie je nikdy zlý nápad, čo poviete? Či už sme vás navnadili na peknú vestu, alebo by ste potrebovali niečo pod ňu, pozrite si ponuku internetového obchodu Bolf.sk.

