6. august 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie S trochou šikovnosti máte VOĽNO a predĺžené víkendy: Čakajú nás sviatky, plánujte už teraz! Blížiace sa štátne sviatky vyšli na pracovné dni, čo je príležitosť urobiť si predĺžený víkend. S čím ale treba počítať?

Zdroj: TASR/AP

Dovolenková sezóna je v plnom prúde, nie všetci Slováci ale využívajú na cestovanie najhorúcejšie mesiace. V kurze sú aj jesenné dovolenky.

Výhodou sú mimosezónne nižšie ceny a to ako za letenky, tak i ubytovanie. A ak sa vyberiete do teplých destinácií, slnečné počasie a more si užijete pokojne aj v októbri.

Čakajú nás sviatky

Chcete dovolenkovať a zároveň si aj dovolenkové dni v práci ušetriť? Viacero dní pracovného pokoja nás tento rok ešte čaká. Ak sviatky nevychádzajú na víkend, ale na pracovný deň, môžete si šikovne rozplánovať dovolenku a získať tak viac času na vytúžený oddych.

Ak sviatok napríklad pripadne na utorok alebo štvrtok, stačí si vziať len deň dovolenky a hneď máte štyri dni na cestovanie.

Najbližším sviatkom bude výročie SNP, a to 29. augusta. Dátum pripadol na pondelok, aj bež čerpania dovolenky teda môžete využiť trojdňové voľno.

V septembri nás čaká jeden štátny a jeden cirkevný sviatok, pričom oba vychádzajú na štvrtky. Reč je o Dni Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra a Sedembolestnej Panne Márii 15. septembra. To sú hneď dve príležitosti zariadiť si predĺžený víkend.

Plánujte vopred

Ak chcete využiť septembrové sviatky na cestovanie, nenechávajte si plánovanie na poslednú chvíľu. Tak ako vy môže premýšľať veľa Slovákov.

Či už sa vyberiete relaxovať v rámci Slovenska alebo za hranice, poistite sa už teraz. Predovšetkým v turisticky obľúbených lokalitách, akými sú napríklad Tatry, sa môže ubytovanie veľmi rýchlo vybookovať.

Čím skôr si ho zarezervujete, tým väčší výber možností máte. To platí aj pre zahraničné destinácie, ktoré Slováci často navštevujú. Ako prvé sa núka takzvané slovenské more, teda Chorvátsko. Včas sa oplatí myslieť aj na letenky či iný spôsob dopravy.

Do konca roka sa môžete tešiť aj na november: A opäť sa oplatí plánovať! 1. november (Sviatok všetkých svätých – deň pracovného pokoja) pripadá na utorok, 17. november, ktorý je Deň boja za slobodu a demokraciu – pripadá na štvrtok.

Vianoce si v decembri užijeme cez víkend (sobota, nedeľa, pondelok) a Nový rok privítame zo soboty na nedeľu.

