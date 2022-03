Šachový majster Kasparov: Uvrhnite Rusko do doby kamennej! Je to 3. svetová vojna ŠIALENCA

„Je to tragédia pre moju krajinu. Tisíce mladých Rusov zomierajú pre tohto šialeného diktátora. Veľa z nich sa narodilo a aj zomrie za jeho vlády,“ povedal Kasparov v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kasparov dúfa, že vojna nebude mať dlhé trvanie a že Putina čaká spravodlivý trest.

„Mohla by viesť ku kolapsu jeho režimu. Prvýkrát od skončenia Studenej vojny sa takmer celý svet spojil v boji proti zlu. Nečakal som také silné puto solidarity ostatných krajín s Ukrajinou,“ poznamenal Kasparov, ktorý je dlhoročný kritik Kremľa.

„Stále sa ma pýtajú, čo sa musí stať, aby sa to celá skončilo. Majú prísť na Červené námestie milióny demonštrantov? Príde k palácovému prevratu? Zasiahnu oligarchovia? Zrejme sa musí udiať zo všetkého niečo. Putin žije 22 rokov v bubline, je preňho ťažké zachovať si zdravý rozum. Vieme, že dôveruje iba málokomu a že nechodí na internet. Diktatúra jedného muža je najväčšia existenčná hrozba pre celý svet,“ myslí si Kasparov.

Ruský aktivista a šachová legenda Garri Kasparov vyzval prostredníctvom ďalšieho rozhovoru svetové mocnosti, aby prijali tvrdšiu vojenskú a ekonomickú stratégiu voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

"Rusko by malo byť uvrhnuté späť do doby kamennej, aby sa zabezpečilo, že ropný a plynárenský priemysel a všetky ďalšie citlivé odvetvia, ktoré sú životne dôležité pre prežitie režimu, nebudú môcť fungovať bez technologickej podpory Západu,“ povedal Kasparov v rozhovore idnes.cz.

Bez odstavenia Putina od moci nemôže byť v regióne mier, dodal bývalý predseda Nadácie pre ľudské práva so sídlom v New Yorku. Putin sa podľa Kasparova dopustil „nepredstaviteľných vojnových zločinov“.

"Je to genocída v priamom prenose. Je to prvá fáza tretej svetovej vojny a nie je to vojna, ktorú sme si vybrali,“ vyhlásil Kasparov.