Sagan sa zase postaral o ROZRUCH: Strčil do súpera alebo je to SPRISAHANIE? FOTO a VIDEO

View this post on Instagram

Rivedendo l'arrivo di oggi ai -50 si vede @petosagan che "scoda" con la ruota posteriore e di conseguenza si sbilancia andando a urtare @woutvanaert ...non crediamo possa essere stata una scorrettezza voluta, visto come era messo Sagan...quasi sulle transenne, su cui ancora una volta ci sarebbe da soffermarsi a ripensarne la loro progettazione che sembra fatta per dare visibilità agli sponsor più che tutelare la sicurezza degli atleti! No comment per gli spettatori che non solo si sporgono con i loro smartphone, ma addirittura montano anche i bastoni per i selfie... Assurdo! Voi cosa ne pensate? #ciclotifosi Follow us! #tdf2020 #CyclingPassion #CyclingFans #cyclinglife #CyclingNews #cyclingporn #CyclingLive #cyclingpics #cyclingshots #picoftheday #cyclinglifestyle #cycling #procycling #peloton #bikeporn #tourdefrance #cyclisme #fans #cycling #cyclingfans #cyclingpassion #cyclingfan #france #tdf #bikeride #bikerace #petersagan #pirenei #pireneos Repost @soigneurs • • • • • • Those finales are so crazy and fast that I’ve decided I’m just not qualified to judge what happens in the last kilometre of a bunch sprint. They don’t happen in slow motion. -@keirplaice Photo: @cauldphoto