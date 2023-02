4 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann ŠANCA na medailu z majstrovstiev žije! Vlhová je po 1. kole medzi NAJLEPŠÍMI Slalom je najsilnejšou disciplínou Petry Vlhovej. Dokázala to aj na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo francúzskom stredisku Courchevel-Méribel, kde si v 1. kole počínala veľmi nádejne. Dnes o 12:04 Šport Ostatné športy

Dnes o 12:04 Šport Ostatné športy

ŠANCA na medailu z majstrovstiev žije! Vlhová je po 1. kole medzi NAJLEPŠÍMI

Slalom je najsilnejšou disciplínou Petry Vlhovej. Dokázala to aj na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo francúzskom stredisku Courchevel-Méribel, kde si v 1. kole počínala veľmi nádejne.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole slalomu na MS na piatom mieste. Vo francúzskom stredisku Courchevel/Méribel zaostávala za vedúcou Mikaelou Shiffrinovou o 99 stotín sekundy. Američanka viedla s náskokom 19 stotín pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, na priebežnej tretej priečke bola prekvapujúco Kanaďanka Laurence St. Germainová (+0,61). Štvrtá pozícia patrila Nemke Lene Dürrovej už s výraznejším odstupom 0,92 s. Druhá Slovenka Petra Hromcová limitovaná chorobou sa tesne zmestila medzi postupovú 60-tku. Dosiahla 60. čas, na líderku mala manko 7,21 s.

Vlhová, ktorá odštartovala s číslom päť, mala pomalší úvod, postupne však na náročnej trati so zatvorenými bránami našla rytmus. Na druhom medzičase mala stratu 0,44 s na Shiffrinovú. Olympijská víťazka z Pekingu predvádzala plynulú jazdu, ale chýbala jej potrebná dynamika a agresivita. V cieli mala na Američanku takmer sekundové manko. Čerstvá majsterka sveta v obrovskom slalome, ktorá v polovici šampionátu ukončila spoluprácu s trénerom Mikeom Dayom, odštartovala preteky s číslom 1 a svojou jazdou bez výrazných zaváhaní nasadila latku vysoko. Líderka SP a už istá víťazka malého glóbusu v tejto disciplíne našla od prvých bránok správne tempo, ktoré dolu ešte vygradovala. Hoci niektoré oblúky nemala čisté a v jej jazde bola rezerva, bolo jasné, že jej čas sa bude ťažko prekonávať.

K jej výkonu sa dokázala priblížiť už len Holdenerová, ktorá so stratou necelých dvoch desatín ako jediná z tradičných Shiffrinovej konkurentiek mohla reálne pomýšľať na zisk titulu. Nádejné medzičasy mala aj Anna Swennová-Larssonová, Švédka sa však v spodnej časti dostala do záklonu a nasledoval pád. Dokázala sa ešte vrátiť na trať, jej strata v cieli 6,60 s však znamenala, že vypadla z bojov o medaily. Do jednej sekundy sa zmestila ešte Dürrová a so štartovým číslom 18 pozitívne prekvapila St. Germainová, ktorá sa zaradila na tretiu priečku.

Druhá Slovenka na štarte Petra Hromcová s číslom 56 bojovala s chorobou, ktorá sa podpísala pod jej výkon. V cieli mala manko 7,21 s, priebežne sa zaradila na 52. miesto. Napokon ju ešte osem pretekárok predbehlo, 60. čas jej však tesne stačil na postup. Vzhľadom na svoj zdravotný stav však nevedela potvrdiť, či bude v 2. kole štartovať.

