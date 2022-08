Zdroj: pixabay.com SaS chce zaviesť inštitút partnerského spolužitia: Ten by vyhovoval aj gejom a lesbičkám Spolužitie by spolu mohli uzatvoriť dve osoby bez ohľadu na pohlavie. Nejde však o manželstvo. Dnes o 12:03 Správy Zo Slovenska

Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu SaS chcú zaviesť inštitút partnerského spolužitia. Docieliť to chcú novelizáciou občianskeho zákonníka, návrh predložili do parlamentu. Hovoria o zámere zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Bez ohľadu na pohlavie

„Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia,“ píše sa v dôvodovej správe.

V súvislosti so zakotvením takéhoto inštitútu by sa mali zaviesť aj určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv spolužijúcich partnerov.

Problémy s dedičstvom

Poslanci z SaS tvrdia, že náš právny poriadok už v súčasnosti pozná „neurčitý a písomne nezachytiteľný“ inštitút „osoby žijúcej v spoločnej domácnosti“. Podotkli však, že napríklad pri dedení je veľmi ťažké to dokazovať. „Navyše, osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemusí byť vonkoncom so zomretým emočne spätá,“ dodali.

V rámci legislatívnej zmeny by sa mohli zaviesť pojmy „spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“. Predpokladom spôsobilosti uzatvoriť takéto spolužitie by mala byť plnoletosť, neexistencia manželského stavu takýchto osôb, neexistencia pokrvnej príbuznosti.

Stanovené by malo byť i to, že jedna osoba nemôže mať v jednom okamihu uzatvorené viac ako jedno partnerské spolužitie. Partnerské spolužitie by malo zaniknúť napríklad uzatvorením manželstva, keďže jeho zmyslom nie je súbeh s manželstvom, ale alternácia manželstva.

„Z formálnopro­cesného hľadiska pre uzatvorenie partnerského spolužitia návrh predpokladá spísanie prejavu vôle uzatvoriť partnerské spolužitie do notárskej zápisnice,“ ozrejmili predkladatelia.

Aj pre heterosexuálov

Návrh zákona týkajúcich sa životných partnerstiev predložil do parlamentu aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku. Priblížil, že sa orientuje na všetky páry, aj heterosexuálne, ktoré nemôžu alebo nechcú vstúpiť do manželstva.

„Platí, že našou snahou je zlepšenie životnej a právnej situácie všetkých párov na Slovensku. Zákon by umožňoval osvojenie maloletého dieťaťa životným partnerom alebo partnerkou rodiča tak, ako v prípade osôb v manželskom zväzku,“ ozrejmil. Umožniť by návrh mal aj vznik bezpodielového spoluvlastníctva či nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie.

