Schválené! Ľudia nad 60 rokov dostanú za očkovanie ODMENY v stovkách eur Nárok na odmenu bude mať každý, kto do konca roka 2021 dovŕšil vek 60 rokov a buď je už zaočkovaný aj treťou dávkou, alebo sa zaregistroval na 1., 2. či 3. a dá sa očkovať. 9. december 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Kto má nárok na odmenu?

Nárok na odmenu bude mať každý človek, ktorí absolvovali očkovanie na Slovensku, a ktorý do konca roka 2021 dovŕšil vek 60 rokov a buď už je zaočkovaný aj treťou dávkou, alebo sa zaregistroval na prvú, druhú či tretiu a dá sa aj očkovať.

Finančný príspevok vo výške 300 eur tak bude poskytnutý seniorom nad 60 rokov, ktorí absolvovali očkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny alebo sa do konca tohto roka registrovali a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.

Príspevok 200 eur bude poskytnutý seniorom, ktorí absolvovali očkovanie druhou dávkou od 30. júna tohto roka alebo sa do konca roka na druhú dávku registrovali a budú zaočkovaní do 15. januára 2022. Finančný príspevok vo výške 200 eur sa bude týkať aj seniorov, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou od 25. novembra, alebo sa registrovali do konca tohto roka a absolvujú očkovanie do 15. januára 2022.

Pri jednodávkovej vakcíne platí, že ak sa dal senior zaočkovať do 31. decembra tohto roka a do 1. marca 2022 absolvuje očkovanie posilňujúcou dávkou, získa príspevok vo výške 200 eur.

Peniaze ľudia dostanú automaticky po zaočkovaní, nemusia sa nikde hlásiť. Prídu im poštovou poukážkou, pričom prvé odmeny štát sľubuje posielať ešte v decembri. Ľudia ich budú môcť využiť na čokoľvek.

