13. október 2023 Technológie Seniori sa BOJA zvyšovania cien za telekomunikačné služby a štát ich obavy ignoruje Slovákom reálne hrozí, že za služby mobilných operátorov si priplatia. Len silné konkurenčné prostredie dokáže udržať nízke ceny na trhu mobilných služieb.

Preto Jednota dôchodcov Slovenska a mobilný operátor 4ka po spoločnom rokovaní vyzvali politické strany, aby popri cenách potravín, energií či hypotékach mysleli aj na hrozbu zdražovania telekomunikačných služieb.

Sociálna tarifa

„Aj keď nemáme na všetko rovnaký názor, máme spoločný cieľ a to udržanie konkurencie na trhu mobilných služieb, čiže v konečnom dôsledku nižšie ceny pre zákazníkov,“ uviedol Michal Kotian, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) po spoločnom rokovaní s mobilným operátorom 4ka.

Ako ďalej vysvetľuje šéf organizácie, ktorá združuje viac ako 100-tisíc seniorov, toto netradičné spojenie začalo na nedávnom stretnutí na Regulačnom úrade, kde štát vyhodnocoval pripomienky verejnosti k pripravovanej aukcii frekvencií.

JDS od štátu požaduje, aby mobilných operátorov zaviazal k povinnosti ponúknuť sociálne slabším tzv. sociálnu tarifu. Teda paušál za výhodné ceny.

„Podobné paušály sú bežné vo viacerých krajinách a dokonca nás k tomu zaväzuje aj Európska únia. Na Slovensku nie je možnosť mobilné služby pre osoby s nízkymi príjmami dotovať prostredníctvom univerzálnej služby. Zákon umožňuje dotovať len pevnú linku a pevný internet,“ hovorí M. Kotian.

Tisíce ľudí sa podpísali pod petíciu

Dôchodcovia sa však s pochopením u štátneho regulátora nestretli, aj preto iniciovali stretnutie s najmladším mobilným operátorom.

„Asi osud chcel, že na stretnutí na Regulačnom úrade nás posadili oproti sebe a zistili sme, že nám ide o spoločnú vec,“ s úsmevom dodáva M. Kotian. Ten na stretnutí vyjadril podporu petičnej akcii 4ky, ktorej cieľom je pripravovanú aukciu zastaviť a skvalitniť. „K 30-tisíc signatárom petície sa pridáva aj Jednota dôchodcov Slovenska s kmeňom viac ako 100-tisíc členov. Veríme, že toto je už sila, ktorú štát nebude vedieť ignorovať,“ hovorí M. Kotian.

Práve štvrtý operátor svojimi nízkymi cenami tlačí nepriamo aj na konkurenciu a z výsledku ťažia všetci na trhu.

To napokon viackrát priznal aj samotný štátny regulátor, ktorý síce deklaruje snahu zachovať štvrtého operátora na trhu, no v praxi nastavil pre neho podmienky tak, že nebude vedieť vybudovať plnohodnotnú sieť, na ktorej by poskytoval svoje služby po celom Slovensku.

Konkurenčný boj

„V pripravovanej aukcii frekvencií ide v princípe o to, či sa budeme vedieť dorovnať konkurentom. Ako jediní totiž nemáme od štátu frekvencie, ktoré sú vhodné aj na pokrývanie vidieka či málo osídlených oblastí. Štát na jednej strane hovorí, že prípadný odchod 4ky z trhu by znamenal zdraženie cien, no na druhej strane nerobí nič preto, aby jej vytvoril podmienky na vybudovanie vlastnej siete, na ktorej bude vedieť poskytovať svoje služby,“ povedal po rokovaní Juraj Ondriš, predseda predstavenstva SWANu, ktorý operátora 4ka prevádzkuje.

„Nechceme pritom žiadne zľavy, za frekvencie zaplatíme tak, ako ostatní. Chceme len, aby štát koláč začal deliť medzi štyroch operátorov na primerané štyri diely a nie na tri, ako dnes,“ dodáva.

Za pravdu mu dáva aj bývalá šéfka Českého telekomunikačného úradu Hana Továrková, ktorá dnes pôsobí ako poradkyňa slovenského Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík.

„Aukcia frekvencií v pásmach 900 MHz a 2100 MHz, ktorú Regulačný úrad pripravuje, určí ako silná bude konkurencia medzi mobilnými operátormi na Slovensku najbližších 20 rokov. Regulačný úrad pripravil aukciu nekvalitne preto, lebo nespracoval kvalitnú analýzu trhu a nekonzultoval ju ani s Európskou úniou. Na aukcii nespolupracoval ani s Protimonopolným úradom SR, ktorý tiež zodpovedá za udržanie súťaže na trhu. Úrad aukciu účelovo tlačí napriek tomu, že frekvencie, ktoré sa majú dražiť budú môcť mobilní operátori využívať až od roka 2026,“ vysvetľuje podľa nej zásadného pochybenia.

Aj preto sa dnes Jednota dôchodcov Slovenska s mobilným operátorom 4ka zhodli na tom, že v najbližších dňoch listom oslovia predsedov novozvolených parlamentných strán, aby ich upozornili na riziká, ktoré Regulačný úrad ignoruje.

„Ak politici sľubujú nižšie ceny potravín či pomoc s hypotékami alebo vysokými cenami energií, nemali by opomínať telekomunikačné služby. Veríme, že v tomto nájdeme viac pochopenia v novej vláde, než v tej úradníckej,“ hovorí M. Kotian.

