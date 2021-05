Zdroj: TASR/Martin Baumann Seniori sa chcú dať zaočkovať, ALE! Čo by ich presvedčilo a akej vakcíne dôverujú najviac? Rozhodujúcim momentom je pre seniorov možnosť dať sa zaočkovať priamo u svojho všeobecného lekára. 14. máj 2021 Zo Slovenska

14. máj 2021 Zo Slovenska Seniori sa chcú dať zaočkovať, ALE! Čo by ich presvedčilo a akej vakcíne dôverujú najviac? Rozhodujúcim momentom je pre seniorov možnosť dať sa zaočkovať priamo u svojho všeobecného lekára.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Seniorom nad 60 rokov by pri rozhodovaní sa o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 najviac pomohla možnosť poradiť sa. Až 68 percent respondentov hovorí, že sa so svojím všeobecným lekárom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 nerozpráva. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre iniciatívy Kto pomôže Slovensku a Veda pomáha – COVID-19.

Potrebujú sa poradiť

Podľa prieskumu je už zaočkovaných alebo registrovaných na očkovanie 67 percent ľudí nad 60 rokov. V počte zaočkovaných podľa výpovedí respondentov vedie Bratislavský kraj, kde vakcínu dostalo 72,7 percenta opýtaných, celoslovenský priemer sa pohybuje na úrovni 59 percent.

Skupina nezaočkovaných a nezaregistrovaných opýtaných by pri rozhodovaní sa o očkovaní najviac uvítala možnosť poradiť sa (29,2 percenta). Aktuálne sa tento rozhovor koná najmä v rodinách. Až 63,5 percenta všetkých seniorov sa o očkovaní rozpráva s najbližšími príbuznými. K ďalším motivátorom patrí pomoc pri registrácii (27,8 percenta) a odvoz na očkovanie (22,8 percenta).

Chcú sa dať zaočkovať?

Rozhodujúcim momentom je pre seniorov možnosť dať sa zaočkovať priamo u svojho všeobecného lekára. Deklaruje to 50,6 percenta zo skupiny nezaočkovaných a neregistrovaných opýtaných. „Názory respondentov poukazujú na kľúčovú úlohu všeobecného lekára, ktorý vie o chronických ochoreniach pacienta a dokáže mu pomôcť vyhodnotiť prínosy a riziká očkovania. Napriek tomu, že lekári hovoria, že vo všeobecnosti chronické ochorenie je dôvodom zaočkovať sa, seniori predsa len potrebujú konzultovať svoju špecifickú situáciu. Veľmi by pomohlo zapojenie všeobecných lekárov do procesu rozhodovania o očkovaní a chceli by sme povzbudiť kompetentné orgány, aby hľadali spôsoby, ako to zabezpečiť,“ vysvetlil Martin Šuster z Veda pomáha – COVID-19. Najsilnejším argumentom, ktorý presvedčil váhajúcich seniorov, je ochrana vakcínou proti ochoreniu a eliminácia ťažkého priebehu ocenenia.

Najväčšia bariéra

Seniori potrebujú intenzívnu pomoc pri registrácii. V skupine nad 70 rokov až 79 percentám pomohli pri registrovaní príbuzní či iné okolie. Najväčšou bariérou u tých, ktorí stále nie sú registrovaní ani očkovaní, sú ich iné závažné ochorenia a celková nedôvera k vakcínam. Seniori pritom najviac dôverujú vakcíne od spoločností Pfizer/BioNTech.

Prieskum sa uskutočnil v období od 22. do 26. apríla prostredníctvom telefonických rozhovorov. Zúčastnilo sa na ňom 800 ľudí vo veku nad 60 rokov.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR