11. september 2023 Šport Ostatné športy SENZAČNÁ Barteková je majsterkou Európy! Na preteky išla TÝMTO fárom: Prinieslo jej šťastie Tej to strieľa ako ešte nikdy! Slovenská strelkyňa Danka Barteková sa len nedávno stala majsterkou sveta a už je znovu šampiónkou. Tentoraz triumfovala na majstrovstvách Európy!

Len pred necelým mesiacom sa strelkyňa stala v majstrovstvách sveta v Baku svetovou šampiónkou. Podarilo sa jej to ako 38-ročnej v disciplíne skeet. Informovali sme vás o tom v TOMTO ČLÁNKU.

Štvrťstoročie driny

„Je to splnený sen, tento rok sa trocha trápim, minulý rok mi miestenka ušla o jedno miesto na majstrovstvách Európy. Bola som nervózna, tento titul mi trvalo získať 25 rokov,“ povedala Barteková v rozhovore pre Medzinárodnú federáciu športovej streľby ISSF.

„Bolo to veľmi vyčerpávajúce. Úprimne, som veľmi nadšená po rozstrele aj po finále. Miestami som sa trápila. Vizziová strieľala veľmi dobre ako všetky finalistky. Nebolo jednoduché ísť proti trom Američankám a vedela som, že to bude náročné. Ja som sa snažila sústrediť na svoje terče a rýchlosť. Musela som ale meniť nejaké veci, komplikoval to vietor,“ dodala v polovici augusta.

Ďalšia do zbierky

Úspešná športovkyňa sa dnes dočkala ďalšieho veľkého úspechu. Na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku znovu dokázala vyhrať a stala sa tak majsterkou starého kontinentu v rovnakej disciplíne, teda v skeete. Vo finálovom súboji sa jej podarilo dosiahnuť 57 bodov z celkovo možných 60 a taliansku súperku Dianu Bacosiovú nechala na druhom mieste o jediný bodík.

Po zlate z MS v Baku brala tieto preteky uvoľnene, čo priznala aj na sociálnej sieti. „Na ceste na majstrovstvá Európy v Osijeku a to vo veľmi slnečnej nálade, doslovne,“ narážala Danka na svojho žltého tátoša značky Mercedes, ktorým sa zjavne do chorvátskeho mesta vybrala.

„Posledné dôležitejšie preteky v tejto časti sezóny a konečne si budem môcť trochu oddýchnuť. Preteky mám teraz v nedeľu a pondelok, držte, prosím, palce,“ dodala Barteková, ktorej sa podarilo opäť triumfovať!

