Zdroj: Reprofoto RTVS Sexistický komentár na adresu DIEŤAŤA? Ľudí znechutila známa relácia, RTVS reaguje Časť divákov pobúrilo, ako jeden z moderátorov okomentoval klip s 12-ročnou Darou Rolins. Vyjadrili sa aj tvorcovia relácie. 31. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

31. marec 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Sexistický komentár na adresu DIEŤAŤA? Ľudí znechutila známa relácia, RTVS reaguje Časť divákov pobúrilo, ako jeden z moderátorov okomentoval klip s 12-ročnou Darou Rolins. Vyjadrili sa aj tvorcovia relácie.

Noc v archíve je divácky obľúbená relácia z produkcie RTVS, ktorá sa vysiela už viac než desať rokov. Každá epizóda je vyskladaná z archívnych záberov a doplnená o komentár dvojice moderátorov. Tými sú Radoslav Kuric a Mikuláš Michelčík. V roli retro televíznej hlásateľky sa v nej tiež objavuje Lucia Michelčíková.

Dvanásťročná Darinka

Jedna z nedávno odvysielaných častí sa však stretla s kritikou časti divákov. Radoslav Kuric v nej mal podľa pobúrených ľudí nevhodne komentovať vzhľad Dary Rolins z archívneho videoklipu, v ktorom mala len 12 rokov. Upozornil na to instagramový profil stop_catcallin­g_now, ktorý sa venuje problematike sexuálneho obťažovania.

Po odvysielaní videoklipu so speváčkou, ktorá si vtedy ešte hovorila Darinka Rolincová, prišiel moderátorský vstup. Ten začal moderátor Michelčík, ktorý Daru pochválil za dokonalý spevácky prejav. Zdôraznil, že vtedy mala len 12 rokov.

„Áno na 12 rokov naozaj vyspelá, ja som si to už ako dospievajúci chlapec všímal tieto druhotné znaky, ktoré sa u nej začali vynárať,“ reagoval Kuric.

„Pán kolega, čo to trepete,“ oponoval druhý moderátor s tým, že on hovoril o speváčkiných umeleckých kvalitách. „Ja som to tak doplnil, ja som dal taký kompletný obraz o Darinke Rolincovej, keď mala 12 rokov,“ kontroval Kuric.

Objektivizoval dieťa?

Pod príspevkom začali rýchlo pribúdať komentáre. Väčšinou negatívne. Mnoho užívateľov označilo výstup moderátora ako nevhodný.

„Sexualizovať 12r dieťa… WTF?! To v RTVS nemajú nikoho normálneho, kto by povedal toto nie je ok, nepúšťajme to… Ako ten scenár nikto nečítal? A autor scenára je v poriadku? Toto normálnu osobu asi nenapadne napísať…,“ vyjadrila sa jedna z komentujúcich.

„Wtf? To nikomu v rámci štábu toto neprišlo nevhodné?“ kladie si otázku ďalšia užívateľka.

Našli sa však aj ľudia, ktorý sa scenára relácie zastali. Argumentovali tým, že moderátor uviedol, že keď sa na speváčku takýmto spôsobom pozeral, sám bol ešte dieťaťom.

„Ja s vašimi komentami súhlasím vždy ale v tomto nemôžem úplne súhlasiť a musím sa pána redaktora zastať. Prosím, pozrite si tento úryvok ešte raz a počúvajte, že sa vyjadruje na adresu mladej Darinky, keď iba on sám dospieval (bol chlapec). Myslím, že je normálne vyjadriť sa o podobne starom človeku že sa mu páči a vnímal jeho telo. Je to čisto môj subjektívny názor, každý má právo na ten svoj,“ myslí si jedna z komentujúcich.

RTVS reaguje

RTVS výčitky časti divákov uznala. Komentár tiež označila za nevhodný a tvrdí, že sa do relácie vôbec nemal dostať.

„Tvorcovia relácie Noc v archíve roky pripravujú tento humorne a nostalgicky ladený retro program s nadsázkou a istou dávkou humoru. V predmetnej časti relácie išlo z pohľadu RTVS o naozaj nevhodný komentár. RTVS a tvorcov relácie mrzí, že sa tento nevhodný komentár pri finálnom strihu dostal do vysielania a divákom sa zaň ospravedlňujeme,“ uviedla pre Dnes24 hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Zdroj: Dnes24.sk