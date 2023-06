Sexuálne hrátky priamo v triede: Šokovaní študenti sledovali, ako si to spolužiaci ROZDÁVAJÚ!

Dvojica čínskych vysokoškolákov bola prichytená vo veľmi chúlostivej situácii. V presvedčení, že sú sami, sa oddali sexuálnym hrátkam priamo v učebni na lavici. Na prípad upozornil portál The Tiger.

Hoci v miestnosti nikto iný nebol, tá bola monitorovaná bezpečnostnou kamerou. A niekoľko ďalších študentov tak sledovalo akt v priamom prenose. Mladík po chvíli kameru zahliadol a zneistel. Šiel ju otočiť iným smerom, už však bolo neskoro.

K celému incidentu malo dôjsť ešte v posledný májový deň v Yong Vocational College v meste Yantai v provincii Šan-tung. Či boli voči študentom vyvodené nejaké dôsledky, nevedno.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Chinese student couple caught on camera in intimate act in classroom#ChineseStudents #ClassroomScandal #YantaiCity #YongVocationalCollegehttps://t.co/qrKo4ZdBnj