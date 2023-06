Zdroj: Twitter.com/Commercial Solar Guy , Pexels.com Lákajú vás solárne panely na balkón? Hrozí vám POKUTA aj poriadne NEBEZPEČENSTVO Fotovoltické sety určené na balkón spôsobili doslova ošiaľ. Túženú úsporu však s nimi nemusíte docieliť. Navyše, hrozia vám aj problémy. 14. jún 2023 Technológie

Zostavy fotovoltických elektrární určených na balkóny, ktoré sa v poslednom čase objavili na trhu, nemusia priniesť úspory, a dokonca môžu zvýšiť platby za elektrinu. V utorok na to upozornil riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba. Neodborné zapájanie takýchto fotovoltických zdrojov do sietí môže byť navyše aj nebezpečné.

„Rozumiem túžbe vlastníkov bytov po možnosti šetriť na elektrine, keďže nie každý bytový dom je schopný sa dohodnúť na založení energetickej komunity a inštalácii spoločnej fotovoltiky na ich streche, z ktorej by sa vyrobená elektrina delila všetkým členom. Balkónová fotovoltika však má niekoľko zásadných problémov, a preto si nemyslím, že je odpoveďou na tieto opodstatnené túžby,“ myslí si Karaba.

Nízka účinnosť

Prvým problémom je orientácia a sklon panelov. Balkónové inštalácie si ľudia robia svojpomocne, pričom sú limitovaní orientáciou aj veľkosťou balkóna.

„Často tak vidíme panely namontované v 90-stupňovom uhle, ktoré majú aj pri orientácii na juh o 30 % nižší energetický výnos oproti panelom, ktoré sú ideálne sklonené. Ak však balkón na juh orientovaný nie je, čo je pomerne časté, straty sa môžu pohybovať pokojne až na úrovni 50 %,“ upozornila SAPI.

Hrozia pokuty

Problematický môže byť aj samotný výkon balkónovej inštalácie. Priemerný balkónový súbor s nominálnym výkonom 300 wattov dodáva elektrinu do jednej fázy. Spotreba bytu v jednej fáze však podľa SAPI málokedy dosiahne 300 W, čo znamená, že do siete je dodávaný prebytok.

„Podľa zákona o energetike sa dodávanie výkonu do siete bez zmluvy s distribučnou spoločnosťou považuje za neoprávnené a za takýto správny delikt hrozia pokuty. Takýto súbor preto nie je možné bez dodatočných povolení len tak zapojiť do zásuvky,“ upozornil Karaba.

Poriadne nebezpečné

Ak elektráreň dodáva do siete prebytky, je potrebný elektromer, ktorý je schopný merať obojsmerne. Takéto elektromery však podľa Karabu väčšina panelákových bytov nemá a existujúce elektromery dodávku do siete pripočítavajú k spotrebe. Navyše pripojenie priamo do zásuvky bez dodatočného istenia je nielen v rozpore s normami, ale zároveň ohrozuje bezpečnosť elektroinštalácie bytu a siete. Zle navrhnutý a zapojený fotovoltický zdroj tak v konečnom dôsledku môže zvyšovať účet za elektrinu a súčasne predstavuje bezpečnostné riziko.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR