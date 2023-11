11 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Silný vietor, dážď a hroziace POVODNE: Slovensko potrápi EXTRÉMNE nepríjemné počasie Meteorológovia upozorňujú na silný vietor a dážď, hrozia aj povodne. Kde všade si treba dávať pozor? 3. november 2023 Zo Slovenska

3. november 2023 Zo Slovenska Silný vietor, dážď a hroziace POVODNE: Slovensko potrápi EXTRÉMNE nepríjemné počasie Meteorológovia upozorňujú na silný vietor a dážď, hrozia aj povodne. Kde všade si treba dávať pozor?

Meteorológovia v piatok varujú pred silnejším vetrom a dažďom najmä na západe a severe Slovenska. Hrozia aj povodne. Vydali preto výstrahy prvého a druhého stupňa. V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja platia tiež výstrahy pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom pre okresy Kežmarok, Poprad, Námestovo a Tvrdošín.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre všetky ostatné okresy Žilinského kraja, Starú Ľubovňu, Banskú Štiavnicu, Žarnovicu a Žiar nad Hronom. Rovnako aj pre celý Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský kraj.

Na horách si dajte pozor!

Meteorológovia varujú, že vietor na horách môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstraha druhého stupňa platí až do soboty (4. 11.) do 15.00 h vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Bytču, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Čadcu platí výstraha prvého stupňa do piatka do 10.00 h.

Dážď a povodne

Vo viacerých oblastiach treba zároveň v piatok počítať s dažďom. Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí v celom Banskobystrickom kraji, tiež vo väčšine Trenčianskeho a Žilinského kraja. Týka sa aj okresov Rožňava a Poprad.

SHMÚ tiež upozorňuje na prívalové povodne v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Povodeň hrozí aj v Žarnovici, Banskej Štiavnici, Žiari nad Hronom, Zvolene, Detve, Banskej Bystrici, Brezne, Veľkom Krtíši, Krupine, Lučenci, Poltári, Leviciach – východ, Rimavskej Sobote, Revúcej aj v Rožňave. Výstraha prvého stupňa tam platí od piatka 9.30 h do soboty 10.00 h.

