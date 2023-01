Zdroj: Facebook.com/Slovenská informačná služba , kosice.sk - mesto Košice SIS bude pomáhať Ježiš, teraz ŠOKOVAL magistrát mesta: Je to s KOSTOLNÝM poriadkom? Posväcovanie svetských inštitúcií sa stalo v posledných rokoch módou. V úvode roka sa náboženským aktom pochválila Slovenská informačná služba, teraz šokoval košický magistrát počas sviatku Troch kráľov. 11. január 2023 Eva Mikulová Správy Zo Slovenska

V Ústave Slovenskej republiky sa hneď v prvom článku píše:

„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

Táto prvá veta v našej Ústave možno unikla kompetentným vo vedení mesta Košice, alebo ju chápu úplne inak, ako mnohí obyvatelia východoslovenskej metropoly.

Trojkráľové požehnanie

Je dopoludnie 10. januára a na košickom magistráte sa koná každoročný obrad, tzv. „trojkráľové požehnanie“, ktoré viedol rímskokatolícky arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy Mons. Bernard Bober.

Tento rituál má pôvod v dávnej histórii. Každý náboženský zvyk má pre veriacich svoje opodstatnenie, ale je vhodné ho aplikovať i v svetských inštitúciách?

„Určite nie. Sme, aspoň dúfam, naďalej sekulárny štát a tieto cirkevné obrady vo svetských inštitúciách by nemali byť,“ hovorí náš čitateľ Gabriel hneď po tom, ako sa správa o tomto akte začala šíriť po Košiciach.

Podobne reagovali i ďalší Košičania, ktorých sme sa pýtali na názor. „Cirkev by sa nemala starať do svetských vecí a určite mi v štátnom úrade takáto propagácia náboženstva prekáža,“ vyjadrila sa nám pani Monika a dodáva: „A je úplne trápne, keď sa zviditeľňuje v štátnej inštitúcii len jedna cirkev. Nepostrehla som, že by si na magistráte pripomínali napríklad aj židovský sviatok Chanuka. Nech už konečne je tá odluka štátu od cirkví.“

Ako to vidí mesto

K celej záležitosti sa pre náš web vyjadrila námestníčka primátora Lucia Gurbaľová: „Požehnania a modlitby sú prirodzenými a akceptovanými duchovnými skutočnosťami. Pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána ich v našich končinách bežne vykonávajú katolícki kňazi v priestoroch, kde sú k tomu pozvaní.“

Vyjadrila sa i k Ústave a vníma to takto: „Ústava zaručuje občanom nášho štátu slobodu náboženského vyznania a právo prejavovať ho. Je to jeden zo základných princípov demokracie. Vedenie mesta sa hlási ku kresťanským tradíciám a k duchovným úkonom cirkví. Podporuje všetky duchovné aktivity, ktoré povzbudzujú a motivujú k pozitívnemu mysleniu a ku konaniu dobra.“

Vedenie mesta si nepripúšťa, že by tieto cirkevné rituály mohli niekoho pobúriť.

„Podporujeme všetky cirkvi a náboženské spoločnosti, zúčastňujeme sa a participujeme aj na podujatiach iných konfesií. Daného obradu sa zúčastnili zamestnanci, ktorí chceli a mohli, na základe slobodného rozhodnutia. Nijako nezasahoval do činnosti ostatných zamestnancov, ani nijako neobmedzoval návštevníkov magistrátu,“ dodala Gurbaľová.

S pomocou Ježiša Krista

Pred pár dňami pobúrila ľudí aj správa zo Slovenskej informačnej služby (SIS). Tá na facebookovom profile zverejnila správu vystrihnutú ako z Biblie.

Pod statusom v úvode roka sa SIS pochválila spoločnou fotografiou šéfa SIS Michala Aláča a ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. Františka Rábeka, ktorý požehnanie vykonal.

„Pokoj tomuto domu a všetkým, ktorí v ňom pracujú,“ zazneli slová, s ktorými zavítal do Slovenskej informačnej služby.

Zdá sa, že tento rok bude príslušníkom SIS, ktorej úlohou je chrániť bezpečnosť Slovenska, pomáhať aj vyššia sila. „Aj v tomto roku ordinár Mons. František Rábek požehnal príslušníčkam a príslušníkom Slovenskej informačnej služby, aby s pomocou Ježiša Krista svedomito zvládali svoju službu vlasti a dobru,“ informovala SIS.

Zhrozený je aj politológ

Kým SIS to poňala celkom vážne, pod ich statusom sa objavila spŕška kritiky od občanov. Zazneli slová o zlom vtipe, absurdite a chýbajúcom zdravom rozume.

„Aby "svedomito zvládali svoju službu vlasti a dobru“, odporúčam osloviť aj rabína, dalajlámu, budhu a imáma," znie jeden z komentárov.

Zdá sa, že kritika občanov je ozaj opodstatnená. Takéto konanie sa nepozdáva ani politológovi Radoslavovi Štefančíkovi. „Slovenská republika je podľa ústavy štátom, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo a toto je vedomé uprednostňovanie jedného konkrétneho náboženstva príslušníkom štátnej inštitúcie,“ uviedol pre Plus 7 dní.

Podľa neho to teda nie je v poriadku. „Myslím, že by sa tomu mal niekto venovať, aby sme ostali sekulárnym štátom,“ dodáva.

