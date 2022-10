Zdroj: pixabay.com , pixabay.com ŠKANDÁL s poľským mäsom: Mohlo sa dostať na stôl Slovákov? Zvieratá kŕmili technickým olejom! Poľskom otriasa gigantický škandál! Takéto mäso sa dostalo do obchodov. 4. október 2022 Monika Hanigovská Zo zahraničia

Poľsko rieši v týchto dňoch veľkú potravinársku kauzu, ktorá otriasla spoločnosťou. Farmári vykrmovali zvieratá krmivom, ktoré obsahovalo technické oleje a mazivá. Za podvodom stojí manželský pár, ktorému sa v takomto „podnikaní“ darilo minimálne dva roky.

„Podozrivé krmivo nevedomky používali známe firmy z mäsového priemyslu, za podvodom stoja dodávatelia kŕmnych zmesí,“ informuje poľský portál onet.pl.

Medzi podvedených zákazníkov patria veľký hráči mäsového priemyslu. Kontrola zatiaľ odhalila takéto mäso vo viac ako 60 prevádzkach. Ide o bravčové mäso a hydinu.

Ako oklamali všetkých

„Technické oleje boli do Poľska privezené v cisternách z Ukrajiny, Ruska a Malajzie,“ opisuje onet.pl. Na hraniciach sa však oleje pre potravinársky priemysel kontrolujú. No páchatelia sa vopred pripravili.

„Firma na poľských hraničných priechodoch vyhlásila, že preváža takzvané technické oleje používané na výrobu paliva. Technické oleje boli teda vyňaté z kontroly ako nepotravinárske oleje. Neskôr ich však firma predávala príjemcom ako potravinárske oleje,“ odhaľuje portál. Príjemcami tovaru boli známe firmy, ktoré ich ďalej spracovávali v mäsovom priemysle.

Vyšetrovatelia usúdili, že keby poškodení vedeli vopred, čo im ponúknu, technické oleje by od nich nenakupovali.

Zvýšili sme kontrolu

Je možné, že mäso, ktoré obsahuje technické oleje a mazivá je vzhľadom na otvorenosť trhu aj v našich prevádzkach? Minister pôdohospodárstva sa obrátil na veterinárnu správu. Samuel Vlčan požiadal veterinárnu správu, aby zabezpečila zvýšenú kontrolu na poľských hraniciach.

Mohlo by sa podobná kauza zopakovať aj u nás? „Je to neprípustné a na Slovensku by sa nič podobné nemohlo stať,“ odkázal verejnosti minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

K spomínanému mäsu sa však dostali aj najväčší hráči na trhu, čím sa mäso vo veľkom dostalo do poľských obchodov. A pravdepodobne aj k slovenským zákazníkom. Najmä tým, ktorí chodia na nákupnú turistiku k našim susedom, alebo naň natrafili niekde v reštaurácii. Vylúčené zatiaľ nie je, že sa takéto mäso mohlo vyviezť aj mimo Poľska.

