ŠKANDÁL šéfky eurokomisie! Nákup vakcín za MILIARDY a záhadné SMS s riaditeľom Pfizeru O predsedníčku Európskej komisie sa začala zaujímať prokuratúra! Podozrieva ju, že pri nákupe vakcín proti Covidu mohla konať protizákonne.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/DPA

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová čelí škandálu. Objavili sa totiž podozrenia, že v roku 2021 mohla konať protizákonne pri dohadovaní nákupu vakcín proti koronavírusu. O šéfku eurokomisie sa začala zaujímať európska prokuratúra, konkrétne Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO). Informoval o tom server Politico.

„Najvyšší európski prokurátori podľa hovorcu prokuratúry v Liège vyšetrujú obvinenia z trestných činov v súvislosti s rokovaniami o vakcíne medzi predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer,“ píše portál.

Konflikt záujmov a zničené SMS?

Vyšetrovatelia z Európskej prokuratúry (EPPO) v posledných mesiacoch prípad prevzali od belgických prokurátorov, ktorí vyšetrujú von der Leyenovú v súvislosti so „zasahovaním do verejných funkcií, ničením SMS správ, korupciou a konfliktom záujmov.“ Vyplýva to z právnych dokumentov, do ktorých Politico nahliadlo. V prípade však zatiaľ ešte nikoho neobvinili.

Vyšetrovanie vlani rozbehli belgické justičné orgány po trestnom oznámení, ktoré podal miestny lobbista Frédéric Baldan. Neskôr sa pripojila maďarská a poľská vláda. Poľsko však svoju sťažnosť neskôr stiahlo. Stalo sa tak po tom, čo sa v Poľsku k moci dostala proeurópska vláda vedená Donaldom Tuskom.

Nezvyčajné kontakty

Baldanova sťažnosť sa sústredila na údajnú výmenu textových správ medzi von der Leyenovou a šéfom spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom. Stať sa tak malo v čase, keď sa pripravoval obrovský kontrakt na nákup vakcín od Pfizeru za viac ako 20 miliárd eur. Ako prvý na nezvyčajné kontakty upozornil New York Times, podľa ktorého si von der Leyenová a Albert Bourlou mali vymieňať správy približne mesiac. Obsah správ však nie je verejne známy. Komisia zatiaľ dokonca nepotvrdila ani ich existenciu.

Politico pripomína, že hlavný európsky žalobca sa začal prípadom zaoberať v čase, keď sa blížia eurovoľby, čo môže ohroziť snahu von der Leyenovej na obhájenie mandátu na čele Európskej komisie.

Politico už koncom minulého roka uviedol, že hoci spočiatku sa nákup vakcín javil ako von der Leyenovej víťazstvo, krajiny EÚ napokon museli vyhodiť obrovské množstvo nespotrebovaných vakcín v hodnote minimálne 4 miliardy eur.

Vyjadriť sa nechce

„EPPO vedie celoeurópske vyšetrovanie finančných zločinov a teoreticky by mohol zhabať telefóny a iný relevantný materiál z úradov Komisie alebo z iných krajín v Európe, ako je napríklad von der Leyenovej rodné Nemecko,“ píše Politico.

Sama šéfka Európskej komisie sa k prípadu vyjadrovať nechce. „Všetko potrebné o tom už bolo povedané. Počkáme si na výsledky,“ uviedla. Maďarská vláda na žiadosť o komentár neodpovedala. Pfizer a EPPO to odmietli komentovať.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk