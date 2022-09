Zdroj: Sitelement Skladová a manipulačná technika z dielne Jungheinrich sa využíva vo všetkých odvetviach Ak porovnáme nízkozdvižné vozíky, vysokozdvižné vozíky a paletové vozíky, už v samotnom ich názve odhalíme skrytú indíciu, na akú manipuláciu je daný typ vozíkov určený. Viaceré podniky však využívajú dokonca všetky tri typy vozíkov. 27. september 2022 Tlačové správy

27. september 2022 Tlačové správy Skladová a manipulačná technika z dielne Jungheinrich sa využíva vo všetkých odvetviach Ak porovnáme nízkozdvižné vozíky, vysokozdvižné vozíky a paletové vozíky, už v samotnom ich názve odhalíme skrytú indíciu, na akú manipuláciu je daný typ vozíkov určený. Viaceré podniky však využívajú dokonca všetky tri typy vozíkov.

Základnou funkciou paletových vozíkov je preprava tovaru na relatívne krátke vzdialenosti a manévrovanie tovaru v extrémne úzkych priestoroch. Zabezpečujú jednoduchý a efektívny spôsob manipulácie s tovarom, ktorý sa prenáša v rámci rôznych logistických procesov z jedného miesta na druhé.

Ako poznamenáva Martin Kozlov, produktový manažér spoločnosti Jungheinrich, v posledných rokoch je zvýšený záujem najmä o elektrický nízkozdvižný vozík. Ten odbremení personál od fyzickej námahy pri presune ťažkého tovaru pomocou elektrického motora a zároveň si zachováva kompaktné rozmery pre prácu v stiesnených priestoroch.

Vozíky v rôznych odvetviach

V akých typoch skladov vidieť najviac vymenované vozíky a od čoho závisí možnosť ich využitia? Logistické centrá a sklady sa snažia maximálne využiť zastavanú plochu na počet skladových miest. Aj preto často vidieť regály, neraz vysoké viac ako deväť metrov, medzi ktorými sú úzke prechodové uličky. Na týchto miestach sa využívajú vysokoregálové zakladače alebo elektrické vysokozdvižné vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením pre maximálnu efektivitu skladových priestorov.

„Ak je v danej prevádzke potrebné stohovať tovar, alebo zakladať do regálov, na to sú určené vysokozdvižné vozíky, ktoré sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín podľa typu použitia,“ hovorí Martin Kozlov, podľa ktorého v prípade nízkozdvižných vozíkov sa ich použitie neobmedzuje na odvetvie. Ich primárnou funkciou je totiž horizontálny presun tovaru na stredne dlhé až dlhé vzdialenosti.

„Konfigurácia nízkozdvižného vozíka sa prispôsobuje potrebám prevádzky a ide o naozaj širokú škálu nízkozdvižných vozíkov s možnosťou pešej obsluhy, plošinou na státie alebo kabínou s bočným sedením obsluhy pre dlhé prepravné trasy,“ konštatuje Martin Kozlov s tým, že klasické manuálne paletové vozíky sú vhodné všade tam, kde je potrebný presun materiálu na krátke vzdialenosti bez nutnosti elektrického pohonu.

Dôraz na dlhú životnosť a efektivitu

Pri všetkých druhoch vozíkov vrátane elektrických paletových vozíkov spoločnosti Jungheinrich sa kladie dôraz na dlhú životnosť, efektivitu, bezpečnosť a ergonomický priestor obsluhy. Prémiový segment vozíkov sa vyznačuje podľa Martina Kozlova vyššou prvotnou investíciou, ktorá sa postupom času vráti vo forme znížených prevádzkových nákladov a predlženým životným cyklom.

Príchodom nových emisných noriem pre priemyselné stroje a manipulačnú techniku sa podstatne zvýšil tlak na obmedzenie tvorby nebezpečných plynov v rámci spaľovacích motorov. Martin Kozlov predpokladá, že vývoj situácie bude podobný ako v automobilovom priemysle. „Za posledné desaťročie sa postupným vývojom motorov a katalyzátorov zredukoval pomer nebezpečných plynov vo výfukových plynoch z 30 percent na približne 5 percent. Nové emisné normy však naďalej nútia výrobcov motorov posunúť tieto emisie na minimálne hodnoty,“ pripomína produktový manažér spoločnosti Jungheinrich.

Riešením je podľa odborníka na manipulačnú techniku napríklad aditívum, ktoré v chemickom procese dokáže eliminovať zvyškové nebezpečné plyny. Ako zároveň poznamená Martin Kozlov, nákupná cena aj prevádzkové náklady takýchto motorov sa zvyšujú, čo otvára priestor pre nové technológie.

„Elektrický pohon sa používa v manipulačnej technike už viac ako 60 rokov a postupnou evolúciou elektrického motora a batérií sa využitie elektrických vozíkov rozšírilo aj do vonkajšieho prostredia.“

Zameraní na potreby zákazníka

Súčasťou prémiovej techniky spoločnosti Jungheinrich je aj odborné poradenstvo zamerané na potreby zákazníka. Tým prináša firma klientom komplexné riešenie. Spoločnosť Jungheinrich podporuje všetky formy nákupu techniky od paletových vozíkov cez nízkozdvižné vozíky až po vysokozdvižné vozíky, a to či už formou priameho nákupu, operatívneho alebo finančného lízingu.

„Poskytujeme aj široký sortiment služieb v oblasti prenájmu. Zákazník si môže zvoliť prenájom už od jednej hodiny až po obdobie niekoľkých rokov. Vďaka centrálnemu skladu náhradných dielov pre strednú a východnú Európu v Lozorne, unikátnemu systému dodávky náhradných dielov priamo do servisných vozidiel našich technikov počas noci a vysokokvalifi­kovanému servisnému personálu dokážeme zabezpečiť vysokú úroveň popredajných služieb,“ zdôrazňuje Martin Kozlov.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

